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Линда Носкова за първи път на полуфинал в Лондон

Линда Носкова за първи път на полуфинал в Лондон

8 Юли, 2026 22:54 428 0

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Чехкинята срази Елизе Мертенс

Линда Носкова за първи път на полуфинал в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Линда Носкова продължава да удивлява тенис света, след като си осигури място сред най-добрите четири на престижния турнир Уимбълдън. Деветата в схемата чехкиня демонстрира хладнокръвие и класа, като надделя над опитната белгийка Елизе Мертенс с резултат 6:3, 7:5 в напрегнат четвъртфинален сблъсък, продължил едва 88 минути.

Още от първите минути на срещата Носкова наложи своето темпо и не остави съмнения в превъзходството си. С ранен пробив тя бързо пое контрола над събитията на корта и затвори първия сет с убедителното 6:3, без да даде шанс на съперничката си да намери ритъма си.

Втората част на двубоя предложи далеч повече емоции и напрежение. Мертенс, известна със своя боен дух, оказа сериозна съпротива и не позволи на Носкова лесно да стигне до победата. Въпреки това, младата чехкиня запази самообладание в най-важните моменти и при 6:5 реализира решаващ пробив, с който сложи точка на спора още при първата си възможност.

На полуфиналите Линда Носкова ще се изправи срещу украинската сензация Марта Костюк, която по-рано през деня елиминира Жасмин Паолини в два сета.


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