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Сузи Кортес разпалва страстите с ново горещо видео в цветовете на Аржентина

Сузи Кортес разпалва страстите с ново горещо видео в цветовете на Аржентина

8 Юли, 2026 23:17 462 5

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Бразилската красавица отново прикова вниманието на феновете с танц, посветен на Лионел Меси

Сузи Кортес разпалва страстите с ново горещо видео в цветовете на Аржентина - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на футбола и социалните мрежи отново се преплитат, след като Сузи Кортес – прочутата бразилска моделка и безспорна почитателка на Лионел Меси – зарадва своите последователи с ново предизвикателно видео. В клипа, публикуван в профила ѝ в Instagram, Сузи се появява облечена в емблематичната бяло-синя фланелка на националния отбор на Аржентина, демонстрирайки страстен танц, който бързо разпали въображението на футболните фенове.

Публикацията на Кортес не остана незабелязана – само за часове видеото събра хиляди харесвания и стотици коментари. Феновете ѝ не пестят комплиментите, а мнозина изразяват възхищението си от начина, по който тя подкрепя любимия си отбор и идол. „Винаги знаеш как да ни изненадаш!“, пише един от последователите ѝ, докато други я наричат „кралицата на футболните фенове“.

Известна с безрезервната си подкрепа към Лионел Меси и националния тим на Аржентина, Сузи Кортес неведнъж е демонстрирала любовта си към играта чрез провокативни фотосесии и видеа. Този път тя отново доказа, че може да съчетае спортния дух с изкусителна визия, превръщайки се в истинска сензация в дигиталното пространство.

С всяка своя публикация Сузи Кортес затвърждава позицията си на една от най-ярките и атрактивни фенки на световния футбол. Нейният последен танц в цветовете на Аржентина не само разпали страстите, но и показа, че любовта към спорта може да бъде изразена по най-оригиналния и забавен начин.



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  • 1 Всички,

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    искаме Сузи без кортеж.Моля 🤩

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  • 3 Сатана Z

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  • 4 Разпалва

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    23:41 08.07.2026

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