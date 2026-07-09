Франция и Мароко в сблъсък за 1/2-финал: Мбапе отново в центъра на вниманието

Световният вицешампион Франция и Мароко се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите четвъртфинали на Мондиал 2026. Срещата на „Жилет Стейдиъм“ в Бостън, която ще бъде повторение от полуфинала на турнира преди четири години, стартира в 23:00 часа българско време. Победителят ще се изправи някой европейския първенец Испания или Белгия на крачка преди големия финал.

Двукратният световен шампион Франция продължава похода си към трети пореден полуфинал на планетарен форум. Тимът на Дидие Дешан оглави Група „I“ след силна серия от победи, а след това елиминира Швеция (3:0) и Парагвай (1:0). Срещу „гуараните“ успехът дойде трудно, след решаваща дузпа, реализирана от Килиан Мбапе.

„Петлите“ впечатляват най-вече с мощта си в атака. Четворката Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Майкъл Олисе и Брадли Баркола дава сериозна скорост и разнообразие в предни позиции, а Дезире Дуе също се оказа важен фактор, след като именно неговата техника и пробив донесоха наказателния удар срещу Парагвай.

Под ръководството на Дешан, който ще се оттегли след края на турнира, Франция се намира в отлична серия - 11 победи в последните си 12 официални мача, включително успехи във всеки от последните седем. В четвъртък селекционерът ще изведе отбора в своя 25-и мач на световни първенства, с което ще изравни дългогодишния рекорд на Хелмут Шьон. Отново в Бостън, където по-рано в турнира Франция победи Норвегия с 4:1, Дешан ще преследва своята 20-а победа на най-голямата футболна сцена.

Мароко обаче пристига с ясната амбиция да вземе реванш за поражението с 0:2 от Франция на полуфинала в Катар през 2022-а година. „Атласките лъвове“ все още нямат победа над този съперник в редовното време, като в предишните шест срещи между двата отбора са допуснали четири загуби.

Тимът на Мохамед Уахби отново пише история за африканския футбол. Мароко започна турнира без поражение в първите си пет мача, завърши втори в Група „C“, след което елиминира Нидерландия след изпълнение на дузпи и разгроми съдомакина Канада с 3:0 за едно полувреме. В мача срещу канадците мароканците започнаха колебливо, но след почивката поеха контрол. Азедин Унахи се разписа два пъти, а в добавеното време резервата Софиан Рахими оформи крайния резултат. Така Мароко продължи серията си без загуба, която започна след спорния финал за Купата на африканските нации през януари.

Голямата звезда на Франция Килиан Мбапе отново ще носи капитанската лента. След победното си попадение срещу Парагвай нападателят вече има седем гола в турнира и е сред основните претенденти за „Златната обувка“, редом до Лионел Меси (8) и Ерлинг Халанд (7). С общо 19 попадения на световни първенства Мбапе води и впечатляваща битка с Меси (21) за върха във вечната голмайсторска класация.

Не се очакват сериозни промени в стартовия състав на Франция. Ману Коне може отново да започне в халфовата линия на мястото на Орелиен Чуамени, който пропусна мача с Парагвай и имаше проблеми с бедрото. Маркюс Тюрам също е сред футболистите, чието състояние се следи внимателно.

При Мароко основната въпросителна е свързана с Исмаел Сайбари. Новото попълнение на Байерн Мюнхен впечатли в груповата фаза, но получи разтежение в задната част на бедрото в началото на мача срещу Канада. Ако не бъде готов, Софиан Рахими е най-вероятният вариант да започне в атака. Под въпрос остава и централният защитник Чади Риад, който бе заменен от Редуан Халхал в предишния двубой.

Ключова роля за Мароко отново ще има Браим Диас. След двете си асистенции срещу Канада той вече държи африканския рекорд за най-много голови подавания на световни първенства - четири. Освен това Диас се намира в отлична форма и има 10 гола за националния отбор през годината.

За Франция това може да се окаже най-тежкото изпитание от началото на турнира. Мароко е изключително организиран, дисциплиниран и труден за побеждаване съперник, който на практика почти не допуска сривове в големите мачове.

Въпреки това историята и класата са на страната на „петлите“. Именно Франция е последният отбор, победил Мароко на световни финали, и тимът на Дидие Дешан отново изглежда способен да намери път към успеха. Очакванията са за напрегнат и оспорван сблъсък, но с леко предимство за Франция в битката за място на полуфиналите.

23:00 часа | ФРАНЦИЯ – МАРОКО

Световно първенство 2026, елиминационна фаза, 1/4-финал

Главен съдия: Факундо Раул Тейо Фигероа, Аржентина

Стадион: „Жилет Стейдиъм“, Фоксбъро, Бостън, САЩ

Вероятни състави на двата отбора:

ФРАНЦИЯ (4-2-3-1): Майк Менян – Жул Кунде, Даю Упамекано, Уилям Салиба, Люка Дин – Ману Коне, Адриен Рабио – Усман Дембеле, Майкъл Олисе, Брадли Баркола – Килиан Мбапе

Селекционер: Дидие Дешан

МАРОКО (4-2-3-1): Ясин Буну – Ашраф Хакими, Иса Диоп, Шади Риад, Нусаир Мазрауи – Аюб Буади, Нийл Ел Айнауи – Браим Диас, Азедин Унахи, Билал Ел Ханус – Софиан Рахими

Селекционер: Мохамед Уахби