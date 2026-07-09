Трагичен инцидент в Румъния: Бивш футболен национал загуби живота си във водите на езеро

Румъния потъна в траур след неочаквана и ужасяваща трагедия, разиграла се вчера. Габриел Мурешан – емблематичен бивш футболист и уважаван общественик – загина на 44-годишна възраст, след като се удави в езеро. Новината разтърси не само спортните среди, но и цялата страна, която загуби една от своите знакови личности.

Мурешан оставя след себе си впечатляваща спортна биография. Като част от състава на ЦФР Клуж, той триумфира три пъти с шампионската титла на Румъния. Освен това, неговата витрина е украсена с три Купи и три Суперкупи на страната, като веднъж вдига трофея и с екипа на Търгу Муреш. Със своята отдаденост и борбен дух, Габриел се превърна в любимец на феновете и вдъхновение за младите таланти.

След края на спортната си кариера, Мурешан не се оттегли от обществената сцена. През 2020 година той спечели доверието на жителите на Аполд и бе избран за кмет на града. През 2024 г. гражданите отново му гласуваха доверие, преизбирайки го за втори мандат – доказателство за неговата отдаденост и лидерски качества.

С националната фланелка на Румъния, Мурешан изигра 9 срещи, като в една от тях изведе отбора като капитан – чест, която малцина получават.