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Трагичен инцидент в Румъния: Бивш футболен национал загуби живота си във водите на езеро

Трагичен инцидент в Румъния: Бивш футболен национал загуби живота си във водите на езеро

9 Юли, 2026 17:45 463 2

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Шок и скръб обхванаха спортната общност

Трагичен инцидент в Румъния: Бивш футболен национал загуби живота си във водите на езеро - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Румъния потъна в траур след неочаквана и ужасяваща трагедия, разиграла се вчера. Габриел Мурешан – емблематичен бивш футболист и уважаван общественик – загина на 44-годишна възраст, след като се удави в езеро. Новината разтърси не само спортните среди, но и цялата страна, която загуби една от своите знакови личности.

Мурешан оставя след себе си впечатляваща спортна биография. Като част от състава на ЦФР Клуж, той триумфира три пъти с шампионската титла на Румъния. Освен това, неговата витрина е украсена с три Купи и три Суперкупи на страната, като веднъж вдига трофея и с екипа на Търгу Муреш. Със своята отдаденост и борбен дух, Габриел се превърна в любимец на феновете и вдъхновение за младите таланти.

След края на спортната си кариера, Мурешан не се оттегли от обществената сцена. През 2020 година той спечели доверието на жителите на Аполд и бе избран за кмет на града. През 2024 г. гражданите отново му гласуваха доверие, преизбирайки го за втори мандат – доказателство за неговата отдаденост и лидерски качества.

С националната фланелка на Румъния, Мурешан изигра 9 срещи, като в една от тях изведе отбора като капитан – чест, която малцина получават.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс

    1 0 Отговор
    Как така ще може да бяга с часове, издръжлив, а ще се удави? И то в езеро? Значи не се е научил да плува и ако е така, срамно е? Плуването трябва да е задължително още от ранни детски години.

    18:00 09.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Бил е удавен от агенти на Путин. 😎🦢😎

    18:04 09.07.2026

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