Милан набеляза нападател на Рома, трансферът може да се ускори след продажба на Леао

Милан и Рома все по-често се оказват на един и същи трансферен пазар, а следващата сделка между двата клуба може да бъде свързана с Матиас Соуле. Аржентинският офанзивен футболист е привлякъл вниманието на „росонерите“, които вече са започнали първи разговори за евентуален трансфер.

Според информация на “PianetaMilan”, Милан е установил контакт с представители на 23-годишния футболист, за да проучи възможността за сделка през летния трансферен прозорец. Интересът на италианския гранд може да се засили в следващите седмици, ако ситуацията около атаката на отбора се изясни.

Пристигането му на „Сан Сиро“ е пряко свързано с бъдещето на Рафаел Леао. Ако португалският национал бъде продаден за желаната от Милан сума от около 50 милиона евро, клубът може да използва средствата за привличането на Соуле.

На този етап обаче ситуацията около Леао блокира трансферните планове на „росонерите“. Милан не иска да чака до последните дни на август, за да направи необходимите входящи трансфери, но бъдещето на звездата остава ключов фактор за действията на клуба.

Отношенията между Милан и Рома вече са активни това лято. „Вълците“ проявиха интерес към Кристофър Нкунку, но „росонерите“ отказаха първоначалния им подход. Сега ролите могат да се разменят, като Милан се насочи към един от най-интересните футболисти в състава на столичани.