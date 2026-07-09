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Дани Олмо: Ламин Ямал е във върхова форма и играе с невероятна увереност

Дани Олмо: Ламин Ямал е във върхова форма и играе с невероятна увереност

9 Юли, 2026 18:36 440 1

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  • испания

Олмо изрази задоволството си от формата на своя съотборник

Дани Олмо: Ламин Ямал е във върхова форма и играе с невероятна увереност - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В редиците на испанския национален отбор се появи ново име, което бързо се превръща в сензация – Ламин Ямал. Въпреки младостта си, този изключителен футболист вече оставя ярка следа на Световното първенство, а неговите изяви не остават незабелязани от опитните играчи в тима.

Дани Олмо, един от ключовите полузащитници на Испания, не скри възхищението си от начина, по който Ямал се вписва в отбора. „Ламин е във върхова форма и играе с невероятна увереност. Вижда се, че е гладен за успехи и постоянно се стреми да се доказва“, сподели Олмо. Той подчерта, че взаимното им разбирателство на терена е безупречно – както при разиграванията с топка, така и при тактическите действия без нея.

Очакванията към Ламин Ямал са огромни, а ролята му в състава на Испания става все по-значима. „Той е истински мотор за нашата игра и съм убеден, че ще продължи да се развива. Вярвам, че в следващите мачове ще ни донесе още повече радост и успехи“, допълни Олмо, който също е част от Барселона.


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  • 1 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Стига сте го бутали туй афромарокци ганне. Къде видяхте талант? Ако беше латиносс нямаше дори да го пущате да играе

    18:48 09.07.2026

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