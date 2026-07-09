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Арсенал с ново попълнение: Илан Мелие подписа с "артилеристите"

Арсенал с ново попълнение: Илан Мелие подписа с "артилеристите"

9 Юли, 2026 17:02 459 0

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  • трансфер-
  • футбол

Френският страж избра Лондон за следващата стъпка в кариерата си

Арсенал с ново попълнение: Илан Мелие подписа с "артилеристите" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал официално обяви привличането на френския вратар Илан Мелие, който до неотдавна защитаваше цветовете на Лийдс Юнайтед. С този трансфер лондончани демонстрират амбициите си за нови успехи и подсилват конкуренцията под рамката.

След като договорът му с Лийдс изтече, 26-годишният Мелие стана свободен агент и бързо привлече вниманието на редица водещи клубове. В крайна сметка, именно Арсенал успя да го убеди да облече червено-бялата фланелка с номер 30. Подробности около срока на контракта остават в тайна, но очакванията към французина са високи.

"Изключително съм щастлив и горд, че ще бъда част от Арсенал. Това е клуб с богата история и огромни традиции. Нямам търпение да изляза на терена и да дам всичко от себе си за тази емблема. Вярвам, че заедно можем да се борим за трофеи и да върнем Арсенал на върха," сподели развълнуваният Мелие пред клубната пресслужба.

Илан Мелие се присъедини към Лийдс през 2020 година и бързо се утвърди като основен избор под рамката. За три сезона той изигра впечатляващите 215 мача, в които запази 70 "сухи" мрежи и допусна 286 попадения.



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