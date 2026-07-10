Нюкасъл плаща 60 милиона евро за сензация на швейцарския национален отбор

Нюкасъл Юнайтед е на крачка от привличането на една от големите сензации на Мондиал 2026 – Йохан Манзамби. Според последните информации английският клуб е постигнал принципно споразумение с Фрайбург за трансфер на 20-годишния швейцарец срещу 60 милиона евро плюс бонуси.

Остава да бъдат уточнени последните детайли по личните условия на футболиста, докато германският клуб вече е дал зелена светлина за сделката.

Манзамби впечатли с представянето си за Швейцария на Световното първенство, където тимът достигна до четвъртфиналите и предстои да се изправи срещу Аржентина. Участието му в двубоя обаче е под въпрос заради проблем с коляното.

С трансфера Нюкасъл започва да инвестира част от средствата, получени от продажбата на Сандро Тонали, който беше продаден за около 115 милиона евро на Тотнъм.