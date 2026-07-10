Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нюкасъл плаща 60 милиона евро за сензация на швейцарския национален отбор

Нюкасъл плаща 60 милиона евро за сензация на швейцарския национален отбор

10 Юли, 2026 06:45 629 0

  • мондиал 2026-
  • йохан манзамби-
  • нюкасъл юнайтед-
  • футбол

„Свраките“ са близо до привличането на Йохан Манзамби, който впечатли с изявите си на Световното първенство

Нюкасъл плаща 60 милиона евро за сензация на швейцарския национален отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Нюкасъл Юнайтед е на крачка от привличането на една от големите сензации на Мондиал 2026 – Йохан Манзамби. Според последните информации английският клуб е постигнал принципно споразумение с Фрайбург за трансфер на 20-годишния швейцарец срещу 60 милиона евро плюс бонуси.

Остава да бъдат уточнени последните детайли по личните условия на футболиста, докато германският клуб вече е дал зелена светлина за сделката.

Манзамби впечатли с представянето си за Швейцария на Световното първенство, където тимът достигна до четвъртфиналите и предстои да се изправи срещу Аржентина. Участието му в двубоя обаче е под въпрос заради проблем с коляното.

С трансфера Нюкасъл започва да инвестира част от средствата, получени от продажбата на Сандро Тонали, който беше продаден за около 115 милиона евро на Тотнъм.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове