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Ерлинг Холанд: Мачът с Англия е специален за мен

Ерлинг Холанд: Мачът с Англия е специален за мен

10 Юли, 2026 08:31 868 2

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  • мондиал 2026

Освен това ще играя срещу съотборници от Манчестър Сити

Ерлинг Холанд: Мачът с Англия е специален за мен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на норвежкия национален отбор Ерлинг Холанд определи предстоящия четвъртфинал на Световното първенство по футбол срещу Англия като изключително специален. Звездата на Манчестър Сити, който е роден в Лийдс, ще се изправи срещу редица свои съотборници.

„Да, това е специален мач. Мисля, че е наистина специален за мен, защото играя в Англия и съм роден в Англия. Освен това ще играя срещу съотборници от Манчестър Сити. Така че е малко... не е странно, а по-скоро забавен мач, ще бъде страхотен“, заяви Холанд пред репортери.

Срещата ще се състои на 12 юли на стадион „Хард Рок“ в Маями, Флорида. Според норвежкия голмайстор англичаните са сред основните претенденти за световната титла.

Запитан за шансовете на Норвегия да спечели Мондиала, Холанд отговори: „Все още са много ниски. Мисля, че има няколко ясни фаворита, а Англия е един от тях. Смятам, че всички вие трябва да окажете максимален натиск върху английските момчета.“

На осминафиналите Норвегия постигна исторически успех, елиминирайки петкратния световен шампион Бразилия с 2:1. Холанд описа победата като „истинска лудост“.

„Да победим Бразилия беше нещо лудо за нас, норвежците. А след това да се изправим срещу Англия на четвъртфинал на Световно първенство в САЩ е доста специално. Ако видите радостта в Норвегия, ще разберете, че това не е нещо обичайно за страната ни, така че е супер специално“, добави нападателят.


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