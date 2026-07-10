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Оярсабал: Може да се откаже на Барселона, щастлив съм в Реал Сосиедад

Оярсабал: Може да се откаже на Барселона, щастлив съм в Реал Сосиедад

10 Юли, 2026 06:30 528 0

  • реал сосиедад-
  • микел оярсабал-
  • футбол

Капитанът на баските коментира спекулациите за трансфер на „Камп Ноу“, но призна, че във футбола нищо не е сигурно

Оярсабал: Може да се откаже на Барселона, щастлив съм в Реал Сосиедад - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Капитанът на Реал Сосиедад Микел Оярсабал заяви, че няма причина да напуска клуба, въпреки засилващите се слухове, които го свързват с шампиона на Испания Барселона.

29-годишният нападател, който направи силен сезон с 15 гола в Ла Лига и помогна на Реал Сосиедад да спечели Купата на краля, отново подчерта, че се чувства отлично в Сан Себастиан.

„Може ли да се каже „не“ на Барселона? Да, може. Разбира се, че може. И други футболисти са го правили“, заяви Оярсабал пред “El Chiringuito”.

Испанският национал, който впечатли и на Световното първенство с четири гола и една асистенция, определи Реал Сосиедад като свой дом.

„Много съм щастлив в Сан Себастиан. Смятам Реал Сосиедад за свой дом. Това е мястото, където мога да живея така, както искам, заедно с най-близките си хора. Винаги съм казвал, че съм точно там, където искам да бъда“, допълни той.

Въпреки това Оярсабал не изключи напълно възможността за бъдещ трансфер.

„В живота никога не знаеш какво може да се случи. Във футбола всичко може да се промени много бързо“, каза още капитанът на Реал Сосиедад.


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