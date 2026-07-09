Лудогорец залага на немски опит: Томас Райс е на крачка от треньорския пост

Лудогорец е на прага на нова ера, след като германският тактик Томас Райс се очертава като сигурен избор за старши треньор на тима. Според авторитетния журналист Флориан Плетенберг, ръководството на "орлите" вече е постигнало устна договорка с 51-годишния специалист, като се очаква официалното подписване на двугодишен контракт да стане факт още през уикенда.

След като Пер-Матиас Хьогмо напусна поста си, Лудогорец се впусна в търсене на нов лидер, който да върне отбора на върха. Миналата кампания донесе горчиви разочарования за разградчани – те отстъпиха шампионската титла на Левски, а Купата на България отиде при ЦСКА. Именно тези неуспехи подтикнаха клубното ръководство към промяна и търсене на свежи идеи.

Томас Райс не е непознато име в европейския футбол. В треньорската си кариера той е водил отбори като Бохум, Шалке 04 и турския Самсунспор, където е демонстрирал уменията си да изгражда боеспособни състави и да мотивира футболистите си.

Ако всичко върви по план и договорът бъде подписан, Томас Райс ще поеме тежката задача да възроди шампионските амбиции на Лудогорец. Предстои му да изгради нов облик на отбора, да върне увереността на играчите и да се пребори за трофеите.