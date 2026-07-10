Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец с нова трансферна атака, прати оферта за гамбийски национал

Лудогорец с нова трансферна атака, прати оферта за гамбийски национал

10 Юли, 2026 08:59 518 1

  • муса ята-
  • футбол-
  • лудогорец

21-годишният защитник от началото на годината играе за шведския Йостерс, където е привлечен от финландския Оулу

Лудогорец с нова трансферна атака, прати оферта за гамбийски национал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лудогорец е предприел нова трансферна офанзива. Този път цел на „орлите“ е гамбийският национал Муса Ята, за когото вече е направена оферта, твърди „Експресен“.

21-годишният защитник от началото на годината играе за шведския Йостерс, където е привлечен от финландския Оулу. От началото на сезона Ята е изиграл четири мача в Суперетан (втора дивизия на Швеция).

Гамбиецът вече е бил гледан от представители на Лудогорец. Интерес към Муса Ята има и от страна на литовски отбор, чиято оферта за трансфер е била отхвърлена от Йостерс.

192-сантиметровият централен, освен в родната си Гамбия, Финландия и Швеция, има опит и в Словакия, където е носил екипите на Похроние и Подбрезова.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голяма тапня

    2 0 Отговор
    Комунягите харизаха сотитци милиони в ръцете на тези кауни и те унищожиха българския футбол.
    Каква загуба на средства и време с придружаващи допълнитлени загуби.
    Като носорози в стъкларски мазгазин са.

    09:44 10.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове