Лудогорец с нова трансферна атака, прати оферта за гамбийски национал

Лудогорец е предприел нова трансферна офанзива. Този път цел на „орлите“ е гамбийският национал Муса Ята, за когото вече е направена оферта, твърди „Експресен“.

21-годишният защитник от началото на годината играе за шведския Йостерс, където е привлечен от финландския Оулу. От началото на сезона Ята е изиграл четири мача в Суперетан (втора дивизия на Швеция).

Гамбиецът вече е бил гледан от представители на Лудогорец. Интерес към Муса Ята има и от страна на литовски отбор, чиято оферта за трансфер е била отхвърлена от Йостерс.

192-сантиметровият централен, освен в родната си Гамбия, Финландия и Швеция, има опит и в Словакия, където е носил екипите на Похроние и Подбрезова.

Musa Jatta vers Ludogorets ? 👀🇧🇬



L'Östers IF aurait reçu une offre du club bulgare pour son défenseur gambien de 21 ans.



👉 Öster aurait déjà refusé une proposition venue d'un club lituanien.



🗞️ @SportExpressen pic.twitter.com/kYiHWJoLQ2 — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) July 9, 2026