Симеон Николов: Да сбъднеш мечтите си рамо до рамо с брат си в Лубе – безценно преживяване

Симеон Николов, едва на 19 години, вече се нарежда сред най-обещаващите имена в световния волейбол. Българският национал, който през новия сезон ще облече екипа на италианския гранд Кучине Лубе Чивитанова, споделя, че да играе редом до брат си Александър е истинска привилегия и сбъдната мечта. Двамата братя са обединени от една цел – да покорят върховете на световния волейбол, както на клубно, така и на национално ниво. -

„Още като дете мечтаех да стана най-добрият разпределител в света. Първите ми стъпки в Чивитанова бяха изпълнени с ентусиазъм и любопитство към собствените ми възможности“, споделя Симеон пред официалния сайт на Лубе. Той не крие, че да дели игрището с брат си е рядък шанс, който носи не само радост, но и огромна отговорност. Семейната подкрепа е в основата на успехите на двамата братя. Баща им Владимир, самият той пример за подражание, винаги ги е насърчавал да дават най-доброто от себе си – както на тренировки, така и в напрегнатите моменти на големите мачове. „Той е нашият най-голям фен и се радва искрено на всяка наша победа“, разказва Симеон.

Симеон Николов подчертава, че не се стреми да копира никого, а иска да изгради собствен почерк на игрището. Вдъхновява се от бързината на бразилските разпределители, но вярва, че истинската сила е в индивидуалността. „Красотата на младостта е, че имаш време да се развиваш и да откриваш себе си. В Лубе атмосферата е невероятна – всички са приятели, а конкуренцията те кара да се усъвършенстваш всеки ден“, казва той.

Извън спортната зала, семейство Николови споделя още една страст – видеоигрите. „Всички сме геймъри, дори и баща ми! Това ни сближава още повече и ни дава възможност да се забавляваме заедно“, разкрива Симеон с усмивка.

След сребърния медал със „лъвовете“ на Световното първенство през 2025 година, младият разпределител е решен да надгражда и да се бори за нови отличия. „Феновете имат големи очаквания, но аз самият съм най-големият си критик. За мен най-вълнуващото е да играя под напрежение, когато залогът е титлата“, категоричен е Симеон.

Симеон Николов завършва с пожелание към феновете на Лубе: „Надявам се през този сезон да изживеем заедно много незабравими мигове. Ще дам всичко от себе си, за да ги зарадвам и да оправдая доверието им.“