Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Волейбол »
Симеон Николов: Да сбъднеш мечтите си рамо до рамо с брат си в Лубе – безценно преживяване

Симеон Николов: Да сбъднеш мечтите си рамо до рамо с брат си в Лубе – безценно преживяване

9 Юли, 2026 22:24 306 0

  • симеон николов-
  • волейбол-
  • кучине лубе чивитанова-
  • александър николов-
  • български национал-
  • разпределител-
  • семейство-
  • спорт-
  • видеоигри-
  • амбиции-
  • успехи-
  • фенове

Младият български разпределител разкрива амбициите си, семейните ценности и страстта към волейбола и видеоигрите

Симеон Николов: Да сбъднеш мечтите си рамо до рамо с брат си в Лубе – безценно преживяване - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Симеон Николов, едва на 19 години, вече се нарежда сред най-обещаващите имена в световния волейбол. Българският национал, който през новия сезон ще облече екипа на италианския гранд Кучине Лубе Чивитанова, споделя, че да играе редом до брат си Александър е истинска привилегия и сбъдната мечта. Двамата братя са обединени от една цел – да покорят върховете на световния волейбол, както на клубно, така и на национално ниво. -

„Още като дете мечтаех да стана най-добрият разпределител в света. Първите ми стъпки в Чивитанова бяха изпълнени с ентусиазъм и любопитство към собствените ми възможности“, споделя Симеон пред официалния сайт на Лубе. Той не крие, че да дели игрището с брат си е рядък шанс, който носи не само радост, но и огромна отговорност. Семейната подкрепа е в основата на успехите на двамата братя. Баща им Владимир, самият той пример за подражание, винаги ги е насърчавал да дават най-доброто от себе си – както на тренировки, така и в напрегнатите моменти на големите мачове. „Той е нашият най-голям фен и се радва искрено на всяка наша победа“, разказва Симеон.

Симеон Николов подчертава, че не се стреми да копира никого, а иска да изгради собствен почерк на игрището. Вдъхновява се от бързината на бразилските разпределители, но вярва, че истинската сила е в индивидуалността. „Красотата на младостта е, че имаш време да се развиваш и да откриваш себе си. В Лубе атмосферата е невероятна – всички са приятели, а конкуренцията те кара да се усъвършенстваш всеки ден“, казва той.

Извън спортната зала, семейство Николови споделя още една страст – видеоигрите. „Всички сме геймъри, дори и баща ми! Това ни сближава още повече и ни дава възможност да се забавляваме заедно“, разкрива Симеон с усмивка.

След сребърния медал със „лъвовете“ на Световното първенство през 2025 година, младият разпределител е решен да надгражда и да се бори за нови отличия. „Феновете имат големи очаквания, но аз самият съм най-големият си критик. За мен най-вълнуващото е да играя под напрежение, когато залогът е титлата“, категоричен е Симеон.

Симеон Николов завършва с пожелание към феновете на Лубе: „Надявам се през този сезон да изживеем заедно много незабравими мигове. Ще дам всичко от себе си, за да ги зарадвам и да оправдая доверието им.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове