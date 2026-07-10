Спортът по ТВ в петък (10 юли)

07.00 Волейбол, САЩ – Турция, жени МАХ Спорт 2
11.00 Лудогорец – Септември ТВ1
11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Германия МАХ Спорт 1
13.20 Волейбол, Полша – Бразилия, жени МАХ Спорт 2
14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, седми етап, мъже Евроспорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.30 Тенис: Уимбълдън Евроспорт 2
15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Германия МАХ Спорт 1
17.00 Лудогорец – Теута ТВ1
17.30 Волейбол, България – Чехия, жени МАХ One
21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Монако МАХ One
22.00 Испания – Белгия БНТ 1, БНТ 3
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