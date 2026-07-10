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Спортът по ТВ в петък (10 юли)

Спортът по ТВ в петък (10 юли)

10 Юли, 2026 06:20 724 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (10 юли) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

07.00 Волейбол, САЩ – Турция, жени МАХ Спорт 2

11.00 Лудогорец – Септември ТВ1

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Германия МАХ Спорт 1

13.20 Волейбол, Полша – Бразилия, жени МАХ Спорт 2

14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, седми етап, мъже Евроспорт 1

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

15.30 Тенис: Уимбълдън Евроспорт 2

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Германия МАХ Спорт 1

17.00 Лудогорец – Теута ТВ1

17.30 Волейбол, България – Чехия, жени МАХ One

21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Монако МАХ One

22.00 Испания – Белгия БНТ 1, БНТ 3


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