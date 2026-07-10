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Селекционерът на Мароко: Имаше ръка преди гола на Мбапе

Селекционерът на Мароко: Имаше ръка преди гола на Мбапе

10 Юли, 2026 10:29 825 6

  • мароко-
  • мохамед уахби-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • франция

Наставникът коментира спорната ситуация при първото попадение на „петлите“ и направи анализ на представянето на своите футболисти през двете полувремена

Селекционерът на Мароко: Имаше ръка преди гола на Мбапе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби изрази разочарованието си след отпадането от Франция (0:2) на 1/4-финалите на Световното първенство. Наставникът коментира спорната ситуация при първото попадение на „петлите“ и направи анализ на представянето на своите футболисти през двете полувремена.

„Трябва да признаем, че играхме срещу много силен отбор. Страдахме доста през първото полувреме, но спасяването на Буну при дузпата ни задържа. През втората част се защитавахме много по-добре и бяхме по-спокойни, когато топката беше в нас. Изглеждахме значително по-добре. През първото полувреме имах усещането, че някои играчи просто нямаха въздух, но същите тези момчета започнаха отлично втората част“, смята Уахби.

Мароканският специалист обърна специално внимание на ситуацията, довела до първия гол на Килиан Мбапе

„Голът дойде след ситуация, в която топката беше спорна. Някои от нашите играчи просто спряха, защото видяха игра с ръка. Имаше ръка, но не знам дали трябваше да бъде свирена, или не, нямам представа. Последва индивидуално действие на Мбапе и той отбеляза. Беше тежко в края, но вярвам, че трябва да продължим да вярваме и да работим.

Необходимо е да направим така, че когато има контузени или по-изморени футболисти, да разполагаме с по-широк кръг от играчи като алтернатива. Разочаровани сме, защото искахме нещо повече, но трябва да го приемем“, каза още Уахби.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре и тоя

    4 0 Отговор
    Биха си ви без проблем, седите с 10 души във вратарското - грозен футбол.

    10:49 10.07.2026

  • 2 Велчов

    4 0 Отговор
    Глас в пустиня... Колко на Египет им обърнаха внимание толкова и на вас.

    10:49 10.07.2026

  • 3 у нас футбола се доближава

    1 2 Отговор
    до мароканския . добре е и тукашните спортисти да разберат че не е лесно . много често отборите нямат добра защита . така лесно биват победени . за пример мароко . много тичане и нула попадения . но 2 гола в тяхната врата . пропуска е в резервите . няма резерви . все контузени . все преиграли и уморени . ем бабе не е неспираем . но те неможаха . влиза с 48 км в час спринт . защитата бяга с до 32 км в час . а вратара валца в ъгъла не го достига . дори случайност да е и бапе да е късметлия . два пъти . да сменя вратара .

    10:53 10.07.2026

  • 4 Ел Кондор паса

    3 2 Отговор
    Ако е имало ръка, това е било Божията Ръка ! Как бяха изпълзяли сахарските пустинни змии в редица - мароко, алжир, тунис, египет. Аривидерчи! Да си играят африканската лига, и да си направят купа на полумесеца, чаршафите. Нямат място сред нас ! Беше ясно, че дали ще спечели или загуби мача ще има дивашки изцепки. Така и стана, пример Лондон, скоро и в други градове 😉

    Коментиран от #5

    10:53 10.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ел Кондор паса":

    На Египет отмениха гол заради нарушение в другото наказателно поле а на Франция не

    Коментиран от #6

    11:19 10.07.2026

  • 6 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Да отменят един гол на Франция, пак минава. Дадените дузпи и в двата мача са пропуснати, да не се изтъкват поводи. Срещу египет имаше ясно видимо, яко настъпване. Затова е вар. Да си направят купа на полумесеца.

    11:26 10.07.2026

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