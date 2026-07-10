Юрген Клоп: Мбапе беше на косъм от Ливърпул

Бившият треньор на Ливърпул Юрген Клоп разкри колко близо е бил клубът до подписването с Килиан Мбапе, докато е бил начело на "Анфийлд".

В едно зашеметяващо признание, Клоп, който отразяваше четвъртфиналния мач от Световното първенство между Франция и Мароко за германската телевизия Magenta TV, разказа на живо в ефир как Мбапе почти е станал играч на Ливърпул през 2016 година.

С одобрението на Клоп, Ливърпул изпратил делегация във Франция, за да се опита да спечели Мбапе и семейството му.

„Най-скъпият нереализиран трансфер, в който ние от Ливърпул инвестирахме!“, спомни си Клоп преди мача.

„Отлетяхме от Блекпул до Ница. В Ница цялото семейство Мбапе се качи на частен самолет с пет стаи или нещо подобно. Наистина бяхме разточителни. След това летяхме в кръг, разговаряхме със семейството, ядохме хубава храна.“

Ливърпул искал мисията им по набиране да остане тайна и затова не искали да рискуват кацане - така че направили своята презентация във въздуха.

„Не ни беше позволено да бъдем видени. Летяхме в кръг. Беше фантастично. И тогава той отиде в Париж…“ - спомня си Клоп.

Това е бил момент на съдбоносен избор, тъй като Мбапе избра Пари Сен Жермен като следваща стъпка след Монако, първоначално присъединявайки се под наем, преди ПСЖ да плати сума от 165 милиона паунда.

След това Мбапе достигна статут на суперзвезда, печелейки Световното първенство с Франция през 2018 г., водейки ги до финала през 2022 г. и отбелязвайки хеттрик в този финал в Катар, като същевременно отново играеше блестящо за "петлите" на най-голямата сцена, този път като играч на Реал Мадрид.

Клоп, който в момента води преговори да стане новият треньор на Германия след напускането на Юлиан Нагелсман след Световното първенство, не е таял злоба.

След края на мача Мбапе отиде при Клоп на страничната линия и двамата се прегърнаха и посмяха, като Клоп бе видян да изпраща въздушна целувка към семейството на Мбапе по молба на играча, може би преживявайки отново онзи обяд в самолета преди десетилетие.