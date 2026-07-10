Христо Крушарски с горещо разкритие за бъдещето на Локомотив Пловдив

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски беше ексклузивен гост в Discord канала на Gong.bg. Верни на нашите фенове, му зададохме огромен брой от техните въпроси, макар и повечето от тях да бяха провокативни. Бизнесменът говори за бъдещето на „смърфовете“, за трансферите на Цварц в ЦСКА и на Переа в Левски, за издръжката на клуба, за бюджета и отказването на капитана Димитър Илиев.

- Г-н Крушарски гледате ли Мондиал 2026 и за кой отбор сте?

- От 25 години съм в една страна и съм за нея на Мондиал 2026 – Аржентина. Ще ви кажа един случай – на предишното Световно първенство отидох във фабриката си в град Мендоса, като беше неделя. Гледам няма никой. Викат – неделя – време за сиеста. Викам им: „В понеделник идвате, нали“. Те отговарят: „Не, играе Аржентина“. На третия ден те дойдоха на работа гръмнати, защото бяха загубили от Саудитска Арабия. Но ми казаха в прав текст: „Ние искаме Аржентина да е световен шампион, ако искаш ни уволнявай“.

- Да ви попитаме най-важния въпрос – ще има ли Локомотив Пловдив нов собственик и реален ли е интересът на френските инвеститори към клуба?

- Тази тема съм я отворил, откакто съм в Локомотив. Вратата е отворена. Ако някой иска да спонсорира и да помага, е добре дошъл. Такъв човек не се появи. Имаше там едни приятели араби. Бяхме на един мач заедно, но там се обърна палачинката от движенията на някои хора, които бяха на стадиона. За мен Локомотив не е нещо, което е за феновете – любов и само любов, без да се плаща. При мен хем трябва да има любов, хем трябва да давам пари. А при мен финансите са ограничени. Колкото имам, толкова давам. Много хора казват, че не правя селекция. Ами елате вие, извадете пари и направете. Правим бюджета 20 млн. евро... Със средствата, които аз давам, направихме доста неща. Объркахме сметките на много отбори. Въпросните инвеститори не са френски. Те са мултинационална компания, с френска посредническа дейност, немски възпитаници, които са английскоговорящи. Всичко върви бавно и спокойно. Дадох им възможност да проверят колко пари е похарчил Христо Крушарски от своя джоб за Локомотив. Обикновено ме питат откъде идват приходите. Продължават разговорите. Аз очаквах някаква конкретика. Попитаха ме обаче защо продавам Цварц и къде отиват парите от неговия трансфер. Човек, който не е никакъв в Локомотив, да ми дава такъв въпрос? Водя разговори и с още едни хора – пак са чужденци. Накрая им казах да дадат гаранция, че искат клуба. Тогава може да ровят колкото си искат. При нас всичко е ясно. Аз пари от Локомотив не съм изкарал и един лев.

- Тоест към днешна дата, няма промяна в собствеността на Локомотив Пловдив?

- Има нещо, което е най-реално. Трима човека, с които разговарям. Единият е Ташо Ташев, който е в Управителния съвет. Другите двама ще ги запазя за себе си. Ще направим втора среща с тях. Аз им казах, че мога да давам еди колко си пари и това е. Искам да дойде реален човек и да каже: „Ето тук слагаме 2 милиона отгоре и вдигаме отбора на друго ниво“. Аз обаче мога да ви кажа, че на Локомотив не му трябват много пари, защото започна да вади кадри отдолу. Те влизат в мъжкия футбол и вие ги виждате. Чужденците идват за пари, няма какво да се лъжем. Никой от тях не е отдаден за емблемата.

- Има ли дългове Локомотив Пловдив?

- Някои хора в Пловдив постоянно казват, че Крушарски трупа дългове. Преди да дойдат „Мъни Плюс“, бях оставил 500 000 лева лихви. В момента Локомотив има задължения 261 000 лева – 90 000 лева главница и останалото е лихва. Това е дълг към данъчните, който се изпълнява. В момента е запориран трансфера на Хуан Переа – 200 000 евро. Тези пари покриват всичко. Тази сделка с Левски обаче е за повече пари, като първата част също отиде за погасяване. Така през септември излизаме на нула към данъчната система. Имаме и 30 000 лева други задължения. Това са всички. Това остана от 1,8 млн. лева, които аз наследих.

- Въпрос от фен: „Кога ще освободите Локомотив Пловдив от вашето присъствие?“

- Нека дойде, да извади по 300 000 евро на месец, да поеме разходите и аз ще си тръгна веднага.

- Какво очаквате от Локомотив Пловдив през новия сезон?

- Нашият отбор е готов за битка. В уникално състояние и настроение сме. Сезонът ще бъде добър за нас, без значение дали ще има нови собственици.

- А ще имате ли нов нападател, който да замени Жоел Цварц? Можете да намирате нападатели – преди беше Переа, а и Мичи Нтело...

- Не сме спрели да търсим и ще намерим. Ако не успеем да намерим, имаме юноши. Переа ще роди при нас, няма да го търсим по улиците.

- Въпрос от „Lauta Hools“: „Къде отидоха парите от Цварц и Переа“?

- В джоба на Христо Крушарски.