Левски прекрати договора на нападател по взаимно съгласие

Шампионът Левски прекрати договора на нападателя Карл Фабиен. Раздялата между двете страни е по взаимно съгласие, обявиха от клуба.

„ПФК „Левски“ и Карл Фабиен се разделиха по взаимно съгласие.

Нападателят се присъедини към „сините“ в началото на 2025 година и дебютира със синия екип на 26 февруари 2025 година при загубата като гост от „Черно море“ с 0:1. Със синята фланелка той записа 31 мача.

ПФК „Левски“ благодари на Карл Фабиен и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи“, се казва в официалното съобщение на „сините“.