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Левски прекрати договора на нападател по взаимно съгласие

Левски прекрати договора на нападател по взаимно съгласие

10 Юли, 2026 14:47 426 1

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„ПФК „Левски“ и Карл Фабиен се разделиха

Левски прекрати договора на нападател по взаимно съгласие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шампионът Левски прекрати договора на нападателя Карл Фабиен. Раздялата между двете страни е по взаимно съгласие, обявиха от клуба.

„ПФК „Левски“ и Карл Фабиен се разделиха по взаимно съгласие.

Нападателят се присъедини към „сините“ в началото на 2025 година и дебютира със синия екип на 26 февруари 2025 година при загубата като гост от „Черно море“ с 0:1. Със синята фланелка той записа 31 мача.

ПФК „Левски“ благодари на Карл Фабиен и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи“, се казва в официалното съобщение на „сините“.


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  • 1 Мим

    1 0 Отговор
    На този само дето му плащаха сумата ти и пари, на вятъра.Не знам кой му беше желатела да го вземе в Левски и да се лекува само.Явно се праха някакви пари.....

    15:08 10.07.2026

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