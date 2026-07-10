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Левски ще бъде без фенове при следващото европейско гостуване

Левски ще бъде без фенове при следващото европейско гостуване

10 Юли, 2026 19:10 583 2

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УЕФА препоръчва клубът да не предлага билети за своите фенове за следващия си мач като гост в европейските клубни турнири

Левски ще бъде без фенове при следващото европейско гостуване - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейската футболна централа УЕФА стартира дисциплинарно разследване срещу българския шампион Левски след първия квалификационен сблъсък от Шампионската лига срещу Борац Баня Лука. Мачът, който се проведе по-рано тази седмица в Босна и Херцеговина и завърши при резултат 1:1, се оказа повод за сериозни санкции.

Причината за строгите мерки са предполагаеми нарушения, извършени от привърженици на "сините" по време на двубоя. В резултат на това, дисциплинарната комисия на УЕФА препоръчва Левски да не предлага билети за своите фенове за следващия си мач като гост в европейските клубни турнири. Това решение е тежък удар за верните поддръжници на отбора, които традиционно следват любимците си навсякъде из Стария континент.

Реваншът срещу Борац Баня Лука предстои идната седмица в София, но вече е ясно, че следващото гостуване на Левски в Европа ще премине без подкрепата на "синята" агитка.

Ето цялата информация от ПФК Левски:

"Левскари, Информираме ви, че УЕФА е образувала дисциплинарно производство в съответствие с член 55 от Дисциплинарния правилник на европейската футболна асоциация. Потенциалните нарушения от сини привърженици, присъствали на първия мач от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League - гостуването в Баня Лука, са били докладвани от наблюдателя на FARE. Същите касаят чл. 14 от дисциплинарния правилник - "Расизъм и/или друго дискриминационно поведение" и по-конкретно обидни скандирания към публиката на етническа основа. Официалните доклади от двубоя, в които твърденията на наблюдателя на FARE не се потвърждават категорично от делегата на срещата, ще бъдат представени на Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА за вземане на решение.

Без да е ясно на този етап какво решение могат да вземат дисциплинарните органи на УЕФА по този казус, от Европейската централна настоятелно препоръчват да не се продават билети за следващия мач като гост на ПФК Левски в клубните турнири на УЕФА, докато не бъде взето дисциплинарно решение по случая.

Клубът има срок, в който да даде своето обяснение за потенциалните нарушения. Уверяваме нашите фенове, че ПФК Левски ще направи всичко възможно да избегне евентуално наказание, което би лишило наши привърженици от възможността да гледат следващото гостуване в Европа.

Клубът ще съобщи своевременно каква е окончателната развръзка на казуса, като в същото време отново призоваваме нашите привърженици да се въздържат от всякакви расистки и дискриминационни прояви."


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фенове

    1 1 Отговор
    Да се гордеем с Левски.

    19:25 10.07.2026

  • 2 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Е ТОВА СА ПРОСТИ ГОВЕДА 🤣😂🤣
    МОЖЕШЕ ДА СИ ОТИДАТ РУМЪНИЯ И ДС ПОДКРЕПЯТ ТУМОРА ,НО ... УВИ

    20:07 10.07.2026

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