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Ива Иванова стана вицешампионка на двойки в Бузъу

Ива Иванова стана вицешампионка на двойки в Бузъу

10 Юли, 2026 20:46 386 1

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Българката и Ламис Алхюсеин Азиз, от Египет, загубиха финала

Ива Иванова стана вицешампионка на двойки в Бузъу - 1
Снимка: Etv Haskovo
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ива Иванова стана вицешампионка на двойки на тенис турнира на клей в румънския град Бузъу, който е с награден фонд от 35 хиляди долара.

Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под №4 в схемата, отстъпиха във финала с 6:1, 5:7, 1:10 от представителките на домакините Алесия Бряз и Кристиана Николета Тодони за


19-годишната българка и египтянката спечелиха убедително първия сет, а във втория имаха преднина с пробив при 3:2, но спечели само два от следващите пет гейма. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Иванова и Азиз загубиха с 1:10 точки.


До момента Ива Иванова има една титла на двойки при жените от турнири на ITF World Tennis Tour.


По-рано днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за финала на сингъл на турнира в Румъния. 19-годишната българка победи на полуфиналите 6:4, 6:4 рускинята Мария Головина, а в спор за титлата утре ще играе срещу втората поставена Юлие Щруплова (Чехия).


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  • 1 Сатана Z

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    Сиреч,отнесла е калъфката.

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