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Конър Макгрегър с кошмарно завръщане в UFC

Конър Макгрегър с кошмарно завръщане в UFC

12 Юли, 2026 08:59 1 886 5

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Oще в първите секунди Конър падна на земята

Конър Макгрегър с кошмарно завръщане в UFC - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Конър Макгрегър допусна поражение в първата си битка от пет години насам. Бившият шампион в две категории загуби още в първия рунд на главната битка на събитието UFC 329 след малко повече от минута игра.

Oще в първите секунди Конър падна на земята, тъй като десният му крак поддаде при опит за "летящ" ритник . Ирландецът се изправи, но при последвалата му атаки, той показа, че има болки в десния крак и главният рефер сложи край на двубоя. Така резултатът между него и Холоуей бе изравнен и двамата държат по една победа един срещу друг.

За Макгрегър поражението бе 7-мо в 29 професионални срещи.

Припомняме, че през 2021-а година боецът от Дъблин счупи пищяла на левия си крак в двубой с Дъстин Порие, а през 2013-а в първата битка с Макс Холоуей получи руптура на предна кръстна връзка на десния крак.


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  • 1 Новичок

    12 1 Отговор
    "Въпреки травмата тогава, и ... ??? Aвтope !@%()

    Коментиран от #2

    09:08 12.07.2026

  • 2 Да те питам

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Ами разбърканото заглавие с два пъти името на ирландския клоун?!?

    09:17 12.07.2026

  • 3 Нивото на ФАКТИ

    7 0 Отговор
    Забрави да копираш и другата част на материала ли..

    09:21 12.07.2026

  • 4 ХАХАХА, Още

    4 0 Отговор
    Го държи от снощи, Мисугера. Ако е подложил и някоя украинска Бела линия, сигурно не се е събудил да си допише “нотите”.

    09:29 12.07.2026

  • 5 Пишете

    0 0 Отговор
    колко спечели от участието си, въпреки че знаеше, че не е в кондиция.

    10:05 12.07.2026

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