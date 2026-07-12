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Джокович показа класа минути след тежката загуба на Уимбълдън

Джокович показа класа минути след тежката загуба на Уимбълдън

12 Юли, 2026 14:01 1 108 1

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Яник Синер надигра 24-кратния носител на титли от Големия шлем с категоричното 6:4, 6:4, 6:

Джокович показа класа минути след тежката загуба на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новак Джокович показа невероятно спортно джентълменство и огромна класа веднага след болезненото си поражение от Яник Синер на полуфиналите на Уимбълдън. Световният номер 1 и действащ шампион в Лондон надигра 24-кратния носител на титли от Големия шлем с категоричното 6:4, 6:4, 6:4, но голямата история се разигра извън погледите на камерите.

След като двамата тенисисти се прегърнаха топло на мрежата веднага след последната точка на Централния корт, сръбската легенда е направил нещо изключително в съблекалните. Шесткратната шампионка на двойки от Шлема Рене Стъбс стана свидетел на случката и я сподели в социалната мрежа Х:

"Току-що видях как Новак Джокович влезе във фитнеса и поздрави целия екип на Яник, както и самия Яник още веднъж. Нещата зад кулисите, които научаваш за играчите и тяхното уважение един към друг, винаги са толкова хубави за гледане."

Това беше шеста победа за Синер в последните му седем мача срещу Ноле, като италианецът вече води в общото им съперничество със 7:5 победи. По-рано през сезона, през януари, Джокович бе спечелил предишния им дуел в петсетов трилър на полуфиналите на Аустрелиън Оупън, но сега призна превъзходството на по-младия си колега с този запомнящ се жест.


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    Сърбина винаги е готин !

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