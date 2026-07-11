Андреа отново прикова вниманието – фолк звездата блесна по бански в Инстаграм

Фолк звездата Андреа отново привлече вниманието с пост в Инстаграм. Бившата приятелка на боксьора Кубрат Пулев сподели фото по бански, което разкрива перфектните ѝ извивки.

В профила ѝ не спират да валят лайкове и коментари от нейните 591 000 последователи в социалната мрежа.