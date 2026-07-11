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Андреа отново прикова вниманието – фолк звездата блесна по бански в Инстаграм

Андреа отново прикова вниманието – фолк звездата блесна по бански в Инстаграм

11 Юли, 2026 21:00 1 030 17

  • андреа-
  • кубрат пулев-
  • сексапил-
  • секси-
  • спорт

В профила й не спират да валят лайкове и коментари от нейните 591 000 последователи в социалната мрежа

Андреа отново прикова вниманието – фолк звездата блесна по бански в Инстаграм - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Андреа отново привлече вниманието с пост в Инстаграм. Бившата приятелка на боксьора Кубрат Пулев сподели фото по бански, което разкрива перфектните ѝ извивки.

В профила ѝ не спират да валят лайкове и коментари от нейните 591 000 последователи в социалната мрежа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дуньо простия

    6 1 Отговор
    Екстра е..... за шамандура.

    Коментиран от #6

    21:16 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Силиконът не потъва

    4 1 Отговор
    И онова другото не потъва. Какво иска да ни каже тази госпожа?

    Коментиран от #17

    21:25 11.07.2026

  • 5 Мюмю

    2 2 Отговор
    ако ще и по без нански да е, все тая

    21:25 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво ,Андреа!!!

    0 5 Отговор
    Страхотна красавица си! Показвай по- често и твоите картини! Талант неземен си! И пееш и рисуваш!!!!👍👍👍👍♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

    Коментиран от #8

    21:28 11.07.2026

  • 8 естет

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Браво ,Андреа!!!":

    Ето до какво води слушането на чалга.

    Коментиран от #9

    21:36 11.07.2026

  • 9 Сбъркал си рейса ,пич!

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "естет":

    Чалга не слушам ,а жената е красива и талантлива и ,ако сипете малко по- малко злоба спрямо околните свътът ще бъде минимум една идея по - добър! Живот и здраве на всички!

    Коментиран от #13

    21:57 11.07.2026

  • 10 n√Варна

    4 1 Отговор
    На тая патка няма ли някой да ѝ тегли една яка патка, че да се успокои момата?

    Коментиран от #11, #12

    22:04 11.07.2026

  • 11 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "n√Варна":

    Афторът Ковачев,си е теглил една 3лoбарка.Пфу...

    22:07 11.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе....

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сбъркал си рейса ,пич!":

    Не знам, какъв точно талант е, да си показваш гумените cucu, ама може и да е.

    22:10 11.07.2026

  • 14 Еййййййй злоба се сипе

    0 0 Отговор
    На парцали в този сайт! 🤦🤦🤦Леле майкоооооооо!!!! Ужассссс!!!

    22:12 11.07.2026

  • 15 Е тая вечер по- добре

    0 0 Отговор
    Ли ще спите като порядъчно оплюхте тази жена???????

    22:14 11.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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