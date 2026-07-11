Андреа отново прикова вниманието – фолк звездата блесна по бански в Инстаграм

Фолк звездата Андреа отново привлече вниманието с пост в Инстаграм. Бившата приятелка на боксьора Кубрат Пулев сподели фото по бански, което разкрива перфектните ѝ извивки.
В профила ѝ не спират да валят лайкове и коментари от нейните 591 000 последователи в социалната мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дуньо простия
Коментиран от #6
21:16 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Силиконът не потъва
Коментиран от #17
21:25 11.07.2026
5 Мюмю
21:25 11.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Браво ,Андреа!!!
Коментиран от #8
21:28 11.07.2026
8 естет
До коментар #7 от "Браво ,Андреа!!!":Ето до какво води слушането на чалга.
Коментиран от #9
21:36 11.07.2026
9 Сбъркал си рейса ,пич!
До коментар #8 от "естет":Чалга не слушам ,а жената е красива и талантлива и ,ако сипете малко по- малко злоба спрямо околните свътът ще бъде минимум една идея по - добър! Живот и здраве на всички!
Коментиран от #13
21:57 11.07.2026
10 n√Варна
Коментиран от #11, #12
22:04 11.07.2026
11 Новичок
До коментар #10 от "n√Варна":Афторът Ковачев,си е теглил една 3лoбарка.Пфу...
22:07 11.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Абе....
До коментар #9 от "Сбъркал си рейса ,пич!":Не знам, какъв точно талант е, да си показваш гумените cucu, ама може и да е.
22:10 11.07.2026
14 Еййййййй злоба се сипе
22:12 11.07.2026
15 Е тая вечер по- добре
22:14 11.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.