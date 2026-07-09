Сенегалският национал Пап Гуйе предизвика буря след драматичното отпадане от Мондиал 2026

След като сенегалският национален отбор бе елиминиран от Световното първенство по футбол 2026 след драматична загуба с 2:3 от Белгия в осминафиналите, страстите в лагера на "Лъвовете от Теранга" не стихват. 27-годишният полузащитник Пап Гуйе, който се отличи с две попадения и една асистенция в турнира, разтърси футболната общественост с категоричното си решение да се оттегли от националния тим.

В емоционално изявление след срещата, Гуйе обяви, че няма да облече отново екипа на Сенегал, докато настоящият треньорски щаб не бъде сменен. Тези думи бяха възприети от ръководството на Сенегалската футболна федерация (FSF) като сериозен удар по единството и авторитета на отбора. Според източници от федерацията, поведението на халфа е било определено като неуважително не само към треньорите, но и към съотборниците и ръководителите.

В момента FSF анализира ситуацията и обмисля какви дисциплинарни мерки да наложи на Гуйе. Официално решение все още не е оповестено, но се очаква федерацията да излезе с позиция в близките дни. Феновете на Сенегал са разделени – едни подкрепят откровеността на футболиста, докато други настояват за спазване на дисциплината и уважението към националния екип.

Въпреки създалото се напрежение, не може да се отрече приноса на Пап Гуйе към представянето на Сенегал на световната сцена. С четири изиграни мача, два гола и една асистенция, халфът бе сред най-ярките звезди на отбора. Сега обаче бъдещето му в националния тим остава под въпрос.