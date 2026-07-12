Англия победи Норвегия с 2:1 и е на полуфинал на Мондиал 2026

Националният отбор на Англия си осигури място на полуфиналите на Световното първенство по футбол в Северна Америка след драматичен обрат и победа с 2:1 над Норвегия.

Срещата, изиграна при тежки климатични условия и изключително висока влажност на въздуха в Маями, предложи огромна драма за феновете на стадиона и пред екраните.

Норвежците изненадващо поведоха в 36-ата минута с куриозен гол на Андреас Шелдеруп, чието центриране се превърна в неспасяем удар в горния ъгъл на английската врата. Селекцията на Томас Тухел обаче реагира бързо и възстанови равенството в добавеното време на първата част, когато Джуд Белингам се разписа след асистенция на Антъни Гордън.

Втората част премина под знака на оспорвана игра и тактическо надхитряне, като скандинавците видяха свой втори гол, отменен от ВАР поради нарушение на Ерлинг Холанд. В редовното време двата тима не излъчиха победител, а в самото начало на продълженията – в 93-ата минута – Белингам се възползва от неразчетена проява на норвежкия вратар Йорян Ниланд и донесе ценния триумф за своята страна.

Според информация на британската медия The Independent, Англия е показала характер в критичните моменти, за да преодолее коравия състав на Норвегия. Американският спортен канал Fox Sports допълва в анализите си, че физическата издръжливост на англичаните в края на срещата се е оказала решаваща за крайния изход, който праща тима в следващата фаза на турнира в Атланта.