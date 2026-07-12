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Англия победи Норвегия с 2:1 и е на полуфинал на Мондиал 2026

Англия победи Норвегия с 2:1 и е на полуфинал на Мондиал 2026

12 Юли, 2026 02:48, обновена 12 Юли, 2026 02:51 600 6

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  • норвегия-
  • мондиал 2026

Джуд Белингам се превърна в герой за „Трите лъва“ с два гола в драматичен четвъртфинал, преминал през продължения в Маями

Англия победи Норвегия с 2:1 и е на полуфинал на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Англия си осигури място на полуфиналите на Световното първенство по футбол в Северна Америка след драматичен обрат и победа с 2:1 над Норвегия.

Срещата, изиграна при тежки климатични условия и изключително висока влажност на въздуха в Маями, предложи огромна драма за феновете на стадиона и пред екраните.

Норвежците изненадващо поведоха в 36-ата минута с куриозен гол на Андреас Шелдеруп, чието центриране се превърна в неспасяем удар в горния ъгъл на английската врата. Селекцията на Томас Тухел обаче реагира бързо и възстанови равенството в добавеното време на първата част, когато Джуд Белингам се разписа след асистенция на Антъни Гордън.

Втората част премина под знака на оспорвана игра и тактическо надхитряне, като скандинавците видяха свой втори гол, отменен от ВАР поради нарушение на Ерлинг Холанд. В редовното време двата тима не излъчиха победител, а в самото начало на продълженията – в 93-ата минута – Белингам се възползва от неразчетена проява на норвежкия вратар Йорян Ниланд и донесе ценния триумф за своята страна.

Според информация на британската медия The Independent, Англия е показала характер в критичните моменти, за да преодолее коравия състав на Норвегия. Американският спортен канал Fox Sports допълва в анализите си, че физическата издръжливост на англичаните в края на срещата се е оказала решаваща за крайния изход, който праща тима в следващата фаза на турнира в Атланта.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Англия

    2 4 Отговор
    Много добра игра!

    02:52 12.07.2026

  • 2 Белингам блестеше

    4 2 Отговор
    а Холанд като торба с л...на не се движеше А беше уморен и зачервен.

    Коментиран от #4

    02:55 12.07.2026

  • 3 3.14К

    4 2 Отговор
    Отменената дузпа за Англия, е на 100% идентична с тази, която беше подарена на Левски след симулацията на Око Флекс!

    03:01 12.07.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Белингам блестеше":

    Холанд ме само ме помогна на отбора, но и направи фал и ме зачетоха гола. Неслучайно го смениха. Играе в Манчестър Сити и си пази хляба. Наврео така унищожиха Марадона , когато играеше в Наполи и вкара гол на Италия. После Роналдо му стъжниха живота в Манчестър Юнайтед, когато Португалия отстрани Англия и той напусна Острова. Неслучайно цял ден ни набиват в главата, че Холанд е роден в Англия и може да играе за една от двете страни.

    03:06 12.07.2026

  • 5 Ангел Ивайлов

    2 1 Отговор
    Това недоразумение Ивайло Ангелов повече не трябва да коментира мачове. Толкова глупости изръси, че повече няма накъде. Деклан Райс и Елиът Андерсън били в центъра на защитата. Букайо Сака бил ляво крило. Норвежката отборана се била изтеглила дълбоко назад, а тя беше почти на центъра, и т.н. Но да наречеш Джуд - Джъд е върхът на слабоумието. Трябва да си пусна песента на Бийтълс. Може би пък пеят: "Хей Джъд!"

    03:13 12.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Англия и Аржентина ги бутат напред съдиите.

    03:44 12.07.2026

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