Англия победи Норвегия с 2:1 и е на полуфинал на Мондиал 2026

Националният отбор на Англия си осигури място на полуфиналите на Световното първенство по футбол в Северна Америка след драматичен обрат и победа с 2:1 над Норвегия.
Срещата, изиграна при тежки климатични условия и изключително висока влажност на въздуха в Маями, предложи огромна драма за феновете на стадиона и пред екраните.
Норвежците изненадващо поведоха в 36-ата минута с куриозен гол на Андреас Шелдеруп, чието центриране се превърна в неспасяем удар в горния ъгъл на английската врата. Селекцията на Томас Тухел обаче реагира бързо и възстанови равенството в добавеното време на първата част, когато Джуд Белингам се разписа след асистенция на Антъни Гордън.
Втората част премина под знака на оспорвана игра и тактическо надхитряне, като скандинавците видяха свой втори гол, отменен от ВАР поради нарушение на Ерлинг Холанд. В редовното време двата тима не излъчиха победител, а в самото начало на продълженията – в 93-ата минута – Белингам се възползва от неразчетена проява на норвежкия вратар Йорян Ниланд и донесе ценния триумф за своята страна.
Според информация на британската медия The Independent, Англия е показала характер в критичните моменти, за да преодолее коравия състав на Норвегия. Американският спортен канал Fox Sports допълва в анализите си, че физическата издръжливост на англичаните в края на срещата се е оказала решаваща за крайния изход, който праща тима в следващата фаза на турнира в Атланта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Англия
02:52 12.07.2026
2 Белингам блестеше
Коментиран от #4
02:55 12.07.2026
3 3.14К
03:01 12.07.2026
4 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Белингам блестеше":Холанд ме само ме помогна на отбора, но и направи фал и ме зачетоха гола. Неслучайно го смениха. Играе в Манчестър Сити и си пази хляба. Наврео така унищожиха Марадона , когато играеше в Наполи и вкара гол на Италия. После Роналдо му стъжниха живота в Манчестър Юнайтед, когато Португалия отстрани Англия и той напусна Острова. Неслучайно цял ден ни набиват в главата, че Холанд е роден в Англия и може да играе за една от двете страни.
03:06 12.07.2026
5 Ангел Ивайлов
03:13 12.07.2026
6 Последния Софиянец
03:44 12.07.2026