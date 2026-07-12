„Хoланд мания“ в Перу: над 500 новородени получиха името на норвежката звезда

Над 500 бебета, родени в Перу по време на Световното първенство по футбол, са кръстени на нападателя на Норвегия Ерлинг Хoланд, съобщава AFP.

468 бебета носят името Хoланд, а други 91 - Ерлинг Хoланд.

Повечето от новородените с тези имена бяха регистрирани след началото на Мондиал 2026, а броят им се увеличи значително, след като Норвегия достигна до четвъртфиналите.

Хoланд отбеляза седем гола в четири мача от Световното първенство, а неговият тим не успя да продължи на полуфиналите, след като загуби от Англия с 1:2 след продължения.