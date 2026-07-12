Новини
Спорт »
Световен футбол »
„Хoланд мания“ в Перу: над 500 новородени получиха името на норвежката звезда

„Хoланд мания“ в Перу: над 500 новородени получиха името на норвежката звезда

12 Юли, 2026 11:59 747 2

  • норвегия-
  • ерлинг хoланд-
  • футбол-
  • бебета-
  • перу

468 бебета носят името Хoланд, а други 91 - Ерлинг Хoланд

„Хoланд мания“ в Перу: над 500 новородени получиха името на норвежката звезда - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 500 бебета, родени в Перу по време на Световното първенство по футбол, са кръстени на нападателя на Норвегия Ерлинг Хoланд, съобщава AFP.

468 бебета носят името Хoланд, а други 91 - Ерлинг Хoланд.

Повечето от новородените с тези имена бяха регистрирани след началото на Мондиал 2026, а броят им се увеличи значително, след като Норвегия достигна до четвъртфиналите.

Хoланд отбеляза седем гола в четири мача от Световното първенство, а неговият тим не успя да продължи на полуфиналите, след като загуби от Англия с 1:2 след продължения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Холанд е дете със специални потребности.

    Коментиран от #2

    12:01 12.07.2026

  • 2 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    МАЙ И ТИ СЪЩО ИМАШ НУЖДА ОТ АСИСТЕНТ

    13:01 12.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове