„Хoланд мания“ в Перу: над 500 новородени получиха името на норвежката звезда

Над 500 бебета, родени в Перу по време на Световното първенство по футбол, са кръстени на нападателя на Норвегия Ерлинг Хoланд, съобщава AFP.
468 бебета носят името Хoланд, а други 91 - Ерлинг Хoланд.
Повечето от новородените с тези имена бяха регистрирани след началото на Мондиал 2026, а броят им се увеличи значително, след като Норвегия достигна до четвъртфиналите.
Хoланд отбеляза седем гола в четири мача от Световното първенство, а неговият тим не успя да продължи на полуфиналите, след като загуби от Англия с 1:2 след продължения.
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1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
12:01 12.07.2026
2 Боруна Лом
До коментар #1 от "Последния Софиянец":МАЙ И ТИ СЪЩО ИМАШ НУЖДА ОТ АСИСТЕНТ
13:01 12.07.2026