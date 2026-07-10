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Яник Синер триумфира над изтощения Джокович и ще се бори за нова титла на Уимбълдън

Яник Синер триумфира над изтощения Джокович и ще се бори за нова титла на Уимбълдън

10 Юли, 2026 20:54 658 3

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Италианският ас се класира на втори пореден финал в Лондон, след като надигра легендарния сърбин с категорична игра

Яник Синер триумфира над изтощения Джокович и ще се бори за нова титла на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Яник Синер отново ще бъде под светлините на прожекторите на Централния корт на "Ол Инглънд Клъб", след като си осигури място на финала на Уимбълдън за втора поредна година. Световният номер едно демонстрира впечатляваща форма и надделя над Новак Джокович с убедителното 6:4, 6:4, 6:4 за малко повече от два часа игра.

Синер бе истински господар на корта, като през целия двубой поддържаше изключително високо ниво на първи сервис – цели 88% спечелени точки в откриващия сет, 87% във втория и отново 87% в третия. Италианецът не трепна и при второто си подаване, а във всеки сет реализира по един пробив, с което не остави шанс на съперника си.

39-годишният Новак Джокович, който вече е прекарал над 16 часа на корта в тазгодишното издание на турнира, изглеждаше уморен и не успя да се противопостави на младия си опонент. Особено тежък се оказа полуфиналът срещу Феликс Оже-Алиасим, продължил над пет часа, който явно изцеди силите на сърбина.

В неделя Яник Синер ще се изправи срещу Александър Зверев в битка за трофея. Италианецът е загубил само два сета по пътя си към финала, и то още в първия кръг срещу сънародника на Джокович – Миомир Кецманович.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

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    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    20:55 10.07.2026

  • 2 Евала на

    8 2 Отговор
    Новак 👍Трудно е борбата с химията 👋😂

    21:06 10.07.2026

  • 3 Италианец

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    А тоя Зверев какъв е? Македонец?

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