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Лудогорец официално има нов треньор

Лудогорец официално има нов треньор

12 Юли, 2026 15:59 931 4

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  • футбол

52-годишният наставник вече е в Разград

Лудогорец официално има нов треньор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор, обявиха от клуба.

52-годишният наставник вече е в Разград, където финализира договорката си с ръководството на клуба. В понеделник той ще изведе "орлите" за първата си тренировка. Във вторник от 14:00 часа на стадион "Хювефарма Арена" Томас Райс ще бъде официално представен пред медиите заедно със своя треньорски щаб.

Германският специалист пристига в Разград заедно със свой екип. Негови асистенти ще бъдат опитният нидерландски специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович.

Тон Локхоф има впечатляваща кариера както като футболист, така и като треньор. Като състезател записва близо 600 мача с екипите на НАК Бреда, ПСВ Айндховен и Фейенорд. В треньорската си кариера е бил старши треньор на НАК Бреда, Екселсиор и ВВВ-Венло, а като помощник-треньор е работил в щабовете на Ред Бул Залцбург, ПАОК, Щутгарт, Волфсбург и Самсунспор.

Зенкович е бил помощник треньор във Вердер (Бремен) в периода 2020 - 2022 г. Впоследствие работи в белгийския Брюж и германския РБ Лайпциг.

Томас Райс идва в Лудогорец след изключително успешен период начело на турския Самсунспор. Германският специалист пое отбора през 2024 година, изгради конкурентоспособен състав и още през сезон 2024/25 изведе тима до историческото трето място в Суперлигата – най-доброто класиране на клуба от десетилетия. Благодарение на този успех Самсунспор си осигури участие в европейските клубни турнири за първи път от близо 30 години.

Успешното представяне на Самсунспор продължи и на европейската сцена. Под ръководството на Райс турският тим преодоля основната фаза на Лигата на конференциите и достигна до елиминационния етап на надпреварата, затвърждавайки впечатленията от отличната работа на германския специалист и превръщайки се в една от приятните изненади в турнира.

Преди престоя си в Турция Томас Райс изгради сериозна репутация и в Германия. Начело на Бохум той спечели титлата във Втора Бундеслига през сезон 2020/21 и върна клуба в германския елит след 11-годишно отсъствие. След това води Шалке 04, а в началото на треньорската си кариера работи в академиите на Бохум и Волфсбург.

„ПФК Лудогорец пожелава много успехи на Томас Райс и екипа му начело на 14-кратните шампиони на България“, написаха разградчани.


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  • 1 Поредния анонимник

    1 0 Отговор
    Чичо Гошо да пере шубата и на 1 септември да се готви да го сменя.

    16:28 12.07.2026

  • 2 Норвежецът беше добър треньор

    1 0 Отговор
    Ама се заигра в европа с много мачове и изпусна шампионската титла

    Коментиран от #4

    16:41 12.07.2026

  • 3 при крадците милиардери

    2 0 Отговор
    и 6 месеца да изкара е постижение

    16:46 12.07.2026

  • 4 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Норвежецът беше добър треньор":

    Май някой друг му спретна вътрешен бойкот.

    16:48 12.07.2026

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