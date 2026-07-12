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Англия срещу Аржентина - исторически мач за Меси

Англия срещу Аржентина - исторически мач за Меси

12 Юли, 2026 13:29 418 1

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Аржентина си осигури място в Топ 4 след драматична победа с 3:1 след продължения срещу тима на Швейцария

Англия срещу Аржентина - исторически мач за Меси - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямата класика на световния футбол между Англия и Аржентина се завръща на най-голямата сцена след повече от 20 години прекъсване. Двата тима си уредиха зрелищен полуфинал на Световното първенство по футбол, който ще влезе в историята и с още един любопитен факт – това ще бъде първият официален мач на Лионел Меси срещу „Трите лъва“ в цялата му бляскава кариера.

Аржентина си осигури място в Топ 4 след драматична победа с 3:1 след продължения срещу тима на Швейцария. В същия момент момчетата на Томас Тухел също трябваше да преминат през продължения, за да елиминират Норвегия, узаконявайки този мечтан сблъсък. Въпреки че 39-годишният Меси има стотици мачове на международно ниво, съдбата досега никога не го беше срещала с Англия на голям форум или в приятелска среща.

Големият полуфинал ще се изиграе в сряда, 15 юли, на стадиона в Атланта (САЩ), а залогът е място на финала, където победителят ще срещне Франция или Испания.


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  • 1 Читател

    0 1 Отговор
    Кое лоби е по силно това на Аржентина или това на Англия и съдиите ще решат мача.

    13:37 12.07.2026

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