Англия срещу Аржентина - исторически мач за Меси

Голямата класика на световния футбол между Англия и Аржентина се завръща на най-голямата сцена след повече от 20 години прекъсване. Двата тима си уредиха зрелищен полуфинал на Световното първенство по футбол, който ще влезе в историята и с още един любопитен факт – това ще бъде първият официален мач на Лионел Меси срещу „Трите лъва“ в цялата му бляскава кариера.

Аржентина си осигури място в Топ 4 след драматична победа с 3:1 след продължения срещу тима на Швейцария. В същия момент момчетата на Томас Тухел също трябваше да преминат през продължения, за да елиминират Норвегия, узаконявайки този мечтан сблъсък. Въпреки че 39-годишният Меси има стотици мачове на международно ниво, съдбата досега никога не го беше срещала с Англия на голям форум или в приятелска среща.

Големият полуфинал ще се изиграе в сряда, 15 юли, на стадиона в Атланта (САЩ), а залогът е място на финала, където победителят ще срещне Франция или Испания.