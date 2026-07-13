ПСЖ влиза в битката за Сузуки

Пари Сен Жермен проявява сериозен интерес към вратаря на Парма Зион Сузуки и обмисля оферта за привличането му още това лято, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

23-годишният японски национал впечатли с изявите си на Световното първенство, а през миналия сезон записа 22 мача за Парма, в които запази шест сухи мрежи. Кампанията му беше съкратена заради контузия на ръката, но това не намали интереса към него.

Освен ПСЖ, Сузуки е следен и от Астън Вила, който търси заместник на Емилиано Мартинес, както и от Лийдс Юнайтед.

Според информациите Парма е готов да се раздели с талантливия страж срещу около 35 милиона евро, въпреки че договорът му с клуба е до лятото на 2030 година.

От ПСЖ разглеждат Сузуки като важна инвестиция за бъдещето, въпреки че в състава вече разполагат с Матвей Сафонов, Люка Шевалие и наскоро привлечения млад италиански вратар Алесандро Лонгони.