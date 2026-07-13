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ПСЖ влиза в битката за Сузуки

ПСЖ влиза в битката за Сузуки

13 Юли, 2026 07:57 577 1

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След силното си представяне на Световното първенство японският национал привлече интереса на френския шампион

ПСЖ влиза в битката за Сузуки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пари Сен Жермен проявява сериозен интерес към вратаря на Парма Зион Сузуки и обмисля оферта за привличането му още това лято, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

23-годишният японски национал впечатли с изявите си на Световното първенство, а през миналия сезон записа 22 мача за Парма, в които запази шест сухи мрежи. Кампанията му беше съкратена заради контузия на ръката, но това не намали интереса към него.

Освен ПСЖ, Сузуки е следен и от Астън Вила, който търси заместник на Емилиано Мартинес, както и от Лийдс Юнайтед.

Според информациите Парма е готов да се раздели с талантливия страж срещу около 35 милиона евро, въпреки че договорът му с клуба е до лятото на 2030 година.

От ПСЖ разглеждат Сузуки като важна инвестиция за бъдещето, въпреки че в състава вече разполагат с Матвей Сафонов, Люка Шевалие и наскоро привлечения млад италиански вратар Алесандро Лонгони.


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