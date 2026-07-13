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Роберто Карлош с остри думи към Кристиано Роналдо: "Световното е върхът, не го омаловажавай!"

Роберто Карлош с остри думи към Кристиано Роналдо: "Световното е върхът, не го омаловажавай!"

13 Юли, 2026 11:28 1 170 7

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Бразилската икона не спести критики на португалската суперзвезда

Роберто Карлош с остри думи към Кристиано Роналдо: "Световното е върхът, не го омаловажавай!" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарният бразилски защитник Роберто Карлош отправи остри забележки към Кристиано Роналдо. Повод за това стана изказването на португалеца, че европейското първенство по футбол е равностойно на световното – мнение, което Карлош категорично отхвърли.

В интервю, което бързо обиколи спортните медии, Роберто Карлош не скри възмущението си от думите на Роналдо.

"Да твърдиш, че Евро и Мондиалът са на едно ниво, е просто нелепо. Ако не си успял да вдигнеш най-ценния трофей във футбола, не се опитвай да омаловажиш постижението. Това е обидно за всички, които са го постигнали", отсече бразилецът.

Думите на Карлош предизвикаха бурни реакции сред фенове и анализатори. Мнозина припомниха, че Кристиано Роналдо, въпреки впечатляващата си кариера и шестте си участия на световни първенства, така и не успя да се окичи със златния медал от Мондиала. Това допълнително разпали дебата за тежестта на различните футболни трофеи.

Изказването на Роналдо и последвалата критика от страна на Карлош отново извадиха на дневен ред вечния спор – кое първенство е по-престижно. Докато европейското първенство събира най-добрите от Стария континент, световното обединява елита на планетата и носи несравнимо признание.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    5 4 Отговор
    Кристиано = големи претенции и несбъднати мечти, много труд и напъване и малко талант!

    12:04 13.07.2026

  • 2 Данчо ментата

    5 2 Отговор
    Хахахаха,
    Факт е, че евопейските отбори доминират на световното. Ама като е по-лено, що не го спечели? Имаше 6 участия все пак? Много се излага CR7!

    Коментиран от #5

    12:05 13.07.2026

  • 3 честно казано

    3 4 Отговор
    в случая Гела е прав.
    Европейските отбори са класират на осминафинали с процент към 37!
    Латиносите с процент 16. Другите с процент клонящ към нула.

    Математиката поакзва, че да оцелееш сред 24 европейски отбора е по-трудно от това да оцелееш сред 16 евротима. Всеки хвърля боб да не му се пада евроепйски отбор.

    12:06 13.07.2026

  • 4 Григор

    2 0 Отговор
    Не си разбрал любезни! Кристиано Роналдо е футболната звезда, която е дарила милиони за детски домове, медицински центрове и подпомагане на бедни дечица. Няма друга такава звезда! Просто няма! Тия прехвалените "титани", дето всеки ден ни ги тикат в очите, един цент не са дали! Като морал и човечност са на светлинни години от него!

    12:23 13.07.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данчо ментата":

    Как да го спечели,той да не играе сам? Много сте ми смешни такива разбирачи на футбол.🤣
    Португалия никога не е била от класа ,за да спечели Световно. Имат единични звезди,като Роналдо и Еузебио,но не и тим способен да спечели Купата.

    12:36 13.07.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Коментар номер 5 е абсолютно прав!

    12:46 13.07.2026

  • 7 604

    0 0 Отговор
    Който 7несе него го бутат съдиите..фифа и за чеп за зеле не стават...

    12:49 13.07.2026

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