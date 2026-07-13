Роберто Карлош с остри думи към Кристиано Роналдо: "Световното е върхът, не го омаловажавай!"

Легендарният бразилски защитник Роберто Карлош отправи остри забележки към Кристиано Роналдо. Повод за това стана изказването на португалеца, че европейското първенство по футбол е равностойно на световното – мнение, което Карлош категорично отхвърли.

В интервю, което бързо обиколи спортните медии, Роберто Карлош не скри възмущението си от думите на Роналдо.

"Да твърдиш, че Евро и Мондиалът са на едно ниво, е просто нелепо. Ако не си успял да вдигнеш най-ценния трофей във футбола, не се опитвай да омаловажиш постижението. Това е обидно за всички, които са го постигнали", отсече бразилецът.

Думите на Карлош предизвикаха бурни реакции сред фенове и анализатори. Мнозина припомниха, че Кристиано Роналдо, въпреки впечатляващата си кариера и шестте си участия на световни първенства, така и не успя да се окичи със златния медал от Мондиала. Това допълнително разпали дебата за тежестта на различните футболни трофеи.

Изказването на Роналдо и последвалата критика от страна на Карлош отново извадиха на дневен ред вечния спор – кое първенство е по-престижно. Докато европейското първенство събира най-добрите от Стария континент, световното обединява елита на планетата и носи несравнимо признание.