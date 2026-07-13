Роберто Карлош с остри думи към Кристиано Роналдо: "Световното е върхът, не го омаловажавай!"

Легендарният бразилски защитник Роберто Карлош отправи остри забележки към Кристиано Роналдо. Повод за това стана изказването на португалеца, че европейското първенство по футбол е равностойно на световното – мнение, което Карлош категорично отхвърли.
В интервю, което бързо обиколи спортните медии, Роберто Карлош не скри възмущението си от думите на Роналдо.
"Да твърдиш, че Евро и Мондиалът са на едно ниво, е просто нелепо. Ако не си успял да вдигнеш най-ценния трофей във футбола, не се опитвай да омаловажиш постижението. Това е обидно за всички, които са го постигнали", отсече бразилецът.
Думите на Карлош предизвикаха бурни реакции сред фенове и анализатори. Мнозина припомниха, че Кристиано Роналдо, въпреки впечатляващата си кариера и шестте си участия на световни първенства, така и не успя да се окичи със златния медал от Мондиала. Това допълнително разпали дебата за тежестта на различните футболни трофеи.
Изказването на Роналдо и последвалата критика от страна на Карлош отново извадиха на дневен ред вечния спор – кое първенство е по-престижно. Докато европейското първенство събира най-добрите от Стария континент, световното обединява елита на планетата и носи несравнимо признание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
12:04 13.07.2026
2 Данчо ментата
Факт е, че евопейските отбори доминират на световното. Ама като е по-лено, що не го спечели? Имаше 6 участия все пак? Много се излага CR7!
Коментиран от #5
12:05 13.07.2026
3 честно казано
Европейските отбори са класират на осминафинали с процент към 37!
Латиносите с процент 16. Другите с процент клонящ към нула.
Математиката поакзва, че да оцелееш сред 24 европейски отбора е по-трудно от това да оцелееш сред 16 евротима. Всеки хвърля боб да не му се пада евроепйски отбор.
12:06 13.07.2026
4 Григор
12:23 13.07.2026
5 Гост
До коментар #2 от "Данчо ментата":Как да го спечели,той да не играе сам? Много сте ми смешни такива разбирачи на футбол.🤣
Португалия никога не е била от класа ,за да спечели Световно. Имат единични звезди,като Роналдо и Еузебио,но не и тим способен да спечели Купата.
12:36 13.07.2026
6 az СВО Победа 81
12:46 13.07.2026
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12:49 13.07.2026