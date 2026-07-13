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ЦСКА готви мащабни промени за реванша с Дери Сити: Янев залага на нови лица и свежи идеи

ЦСКА готви мащабни промени за реванша с Дери Сити: Янев залага на нови лица и свежи идеи

13 Юли, 2026 13:12 787 2

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Треньорът на "червените" подготвя изненади във всички линии за решителния сблъсък в Ирландия

ЦСКА готви мащабни промени за реванша с Дери Сити: Янев залага на нови лица и свежи идеи - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С наближаването на реванша срещу Дери Сити, наставникът на ЦСКА Христо Янев е решен на промени в стартовия състав. След победата с 3:2 в София, "армейците" ще излязат с осезаемо променена визия, като се очакват поне четири ключови рокади във всички зони на терена.

След колебливото представяне на отбраната в първия мач, Янев е готов да предприеме решителни действия. Най-новото попълнение – Жан-Филип Гбамин – ще получи шанс да се докаже като титуляр, заемайки мястото на Факундо Родригес в сърцето на защитата. Очакванията са, че с неговата стабилност и опит, "червените" ще затворят пробойните пред вратата си.

В халфовата линия също ще има размествания. Макс Ебонг, който пропусна първата среща заради наказание, се завръща с амбиция да поведе отбора от върха на ромба. Исак Соле ще остане на резервната скамейка, а Джеймс Ето’о, преборил мистериозна инфекция, ще заеме мястото на Петко Панайотов вдясно. Тези промени обещават повече креативност и енергия в центъра на терена.

В предни позиции също се очаква свеж полъх. Жоел Цварц ще си партнира с Йоанис Питас, като ще замени Леандро Годой, който не впечатли в първия двубой. Динамичното дуо Цварц–Питас вече показа отлична синхронизация по време на контролите и феновете се надяват именно те да донесат нужните голове за класиране напред.


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  • 1 Левски 1914

    4 1 Отговор
    Другата седмица шефовете на МЕНТЕТО сигурно ще търсят заместник на Янев.

    13:36 13.07.2026

  • 2 Г Ганчев

    0 0 Отговор
    и да знаете НЕ сам го купил тоя мач
    ако искате питайте мия добър приятел Венци

    14:43 13.07.2026

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