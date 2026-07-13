ЦСКА готви мащабни промени за реванша с Дери Сити: Янев залага на нови лица и свежи идеи

С наближаването на реванша срещу Дери Сити, наставникът на ЦСКА Христо Янев е решен на промени в стартовия състав. След победата с 3:2 в София, "армейците" ще излязат с осезаемо променена визия, като се очакват поне четири ключови рокади във всички зони на терена.

След колебливото представяне на отбраната в първия мач, Янев е готов да предприеме решителни действия. Най-новото попълнение – Жан-Филип Гбамин – ще получи шанс да се докаже като титуляр, заемайки мястото на Факундо Родригес в сърцето на защитата. Очакванията са, че с неговата стабилност и опит, "червените" ще затворят пробойните пред вратата си.

В халфовата линия също ще има размествания. Макс Ебонг, който пропусна първата среща заради наказание, се завръща с амбиция да поведе отбора от върха на ромба. Исак Соле ще остане на резервната скамейка, а Джеймс Ето’о, преборил мистериозна инфекция, ще заеме мястото на Петко Панайотов вдясно. Тези промени обещават повече креативност и енергия в центъра на терена.

В предни позиции също се очаква свеж полъх. Жоел Цварц ще си партнира с Йоанис Питас, като ще замени Леандро Годой, който не впечатли в първия двубой. Динамичното дуо Цварц–Питас вече показа отлична синхронизация по време на контролите и феновете се надяват именно те да донесат нужните голове за класиране напред.