Диего Форлан поема кормилото на уругвайския национален отбор

Уругвайската футболна асоциация направи изненадващ ход, като избра Диего Форлан за нов национален селекционер. Новината бе потвърдена от президента на асоциацията Игнасио Алонсо, цитиран от испанското издание „Марка“. Форлан, който остави незаличима следа като футболист, сега ще има възможността да пренесе своя опит и страст към играта на треньорската скамейка.

Контрактът на Форлан ще бъде в сила до март 2027 г., като след този период ръководството ще прецени дали да продължи сътрудничеството. Причината за по-краткия срок е предстоящите президентски избори във футболната асоциация, които внасят доза несигурност относно дългосрочните планове на организацията.

Диего Форлан ще заеме мястото на Марсело Биелса, който водеше уругвайския тим от 2023 г. насам. Под ръководството на Биелса „Ла Селесте“ успя да се класира за Мондиал 2026, но представянето на световната сцена не оправда очакванията – отборът не записа нито една победа, завършвайки наравно със Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2), и отстъпвайки минимално на Испания (0:1). Това доведе до ранно отпадане още в груповата фаза.

На 47 години, Диего Форлан е истинска икона за уругвайския футбол. Като играч той е защитавал цветовете на някои от най-големите клубове в света – Манчестър Юнайтед, Виляреал, Атлетико Мадрид, Интер, както и тимове от Аржентина, Бразилия, Япония, Индия и Хонконг. Треньорската му кариера включва престой начело на Пенярол и Атенас, макар и за кратко.

Форлан е третият най-резултатен футболист в историята на уругвайския национален отбор с 36 гола в 112 мача. През 2011 г. той бе ключова фигура за спечелването на Копа Америка, а на Мондиал 2010 в Южна Африка блесна с пет попадения и бе избран за най-добър играч на турнира. Тогава Уругвай завърши на престижното четвърто място, след драматична битка с Германия за бронзовите медали.

С назначаването на Диего Форлан начело, уругвайският национален отбор се надява да възроди славните си традиции и да върне усмивките на феновете. Очакванията са големи, а предизвикателствата – още по-големи.