Тотнъм дава 100 милиона евро за звездата на Борнемут Ели Крупи

Тотнъм Хотспър е на път да разтърси трансферния пазар с грандиозно предложение за нападателя на Борнемут – Ели Крупи. Според информация на TEAMtalk, "шпорите" са готови да извадят впечатляващите 100 милиона евро, за да привлекат 20-годишния френски голмайстор в редиците си.

След като Пари Сен Жермен насочи вниманието си към Феран Торес от Барселона, шансовете на Тотнъм да осъществи мечтания трансфер на Крупи значително нараснаха. Самият футболист не крие желанието си да направи следващата голяма крачка в кариерата си и е отворен за нови предизвикателства на най-високо ниво.

Според местни източници, Крупи е силно впечатлен от възможността да работи под ръководството на новия мениджър на Тотнъм – Роберто Де Зерби, който пое отбора в края на миналия сезон. Италианският специалист е известен с умението си да развива млади таланти, което допълнително засилва интереса на французина към "шпорите".

Тотнъм обаче не е единственият клуб, който следи изявите на Крупи. Арсенал, Манчестър Сити и Байерн Мюнхен също проявяват сериозен интерес към младия нападател и внимателно следят развитието на ситуацията. Очаква се битката за подписа на французина да бъде ожесточена.

През изминалия сезон Ели Крупи изигра 35 мача с екипа на Борнемут, като реализира 13 попадения – постижение, което не остана незабелязано от европейските грандове. Пазарната му стойност, според Transfermarkt, вече достига 70 милиона евро, а договорът му с "черешките" е валиден до лятото на 2030 година.