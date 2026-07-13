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Три милиона души искат да изхвърлят Аржентина от Мондиал 2026

Три милиона души искат да изхвърлят Аржентина от Мондиал 2026

13 Юли, 2026 16:15 1 523 10

  • аржентина-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите и футболните власти

Три милиона души искат да изхвърлят Аржентина от Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неочаквана онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина набира популярност в интернет. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиал 2026, като според организаторите на инициативата вече над 3 милиона души са подкрепили петицията.

Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите и футболните власти. В публикуваното обръщение те изразяват съмнения относно безпристрастността на съдийството и настояват ФИФА да предприеме действия срещу „албиселесте“.

Вълната от недоволство се засили след последните два елиминационни двубоя на Аржентина на шампионата - срещу Египет и Швейцария. Част от феновете и футболните анализатори поставиха под въпрос някои от съдийските решения в тези срещи, като според тях те са били в полза на южноамериканския тим.

Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации ФИФА да разглежда подобно искане или да съществува процедура за изваждане на участник от турнира въз основа на обществена подписка.

Междувременно Аржентина продължава подготовката си за следващото голямо изпитание на първенството - сблъсъкът с Англия, който ще се състои на 15 юли от 22:00 часа българско време.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 горките те

    18 14 Отговор
    ами да направят анкета дали да се изхвърли аржентина и да видим тогава тия три милиона дали ще хванат и 5% в анкетата… голяма комплексарщина мразим някого и не го искаме искаме си нашите айде у леву

    Коментиран от #3

    16:24 13.07.2026

  • 2 абе да

    11 8 Отговор
    Къде е тази анкета да се включа и аз в нея? То бива бива бутане напред, ама за тези се уливат! Знаем, че това е "просто бизнес"! За домакините им трябват по-скъпи билети за по-големи печалби, а от тях може да се отделят и малко за съдиите на Инфантино! :-)

    16:30 13.07.2026

  • 3 Как ще гласуваш като не знаеш английски

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "горките те":

    Това да не ти е анкета на Факти

    16:31 13.07.2026

  • 4 Меси Балона

    6 14 Отговор
    Трябва веднага да изхвърлят Аржентина и Меси Провала от Мондиал 2026

    16:32 13.07.2026

  • 5 Всички фенове на ПСЖ освиркват Меси

    6 15 Отговор
    Изгонете Меси Дузпата от Мондиал 2026 Веднага !!

    16:36 13.07.2026

  • 6 Подуяне 2914

    16 9 Отговор
    Нищожно малцинство, основно от гейдържави! Останалите 8милиарда искат Аржентина да изхвърли Афрофранция и Афроанглия!👍👍👍

    16:38 13.07.2026

  • 7 ПЪРВО

    6 4 Отговор
    Да отстранят Англия, и то с помощ от съдиите, че да им е още по-гадно на малобританците.

    16:40 13.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    13 5 Отговор
    Както казах и вчера на тая новина - АЗ СЪМ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ!!
    Те не участват с национален отбор на англичани и французи, а със сборен отбор на Африка!

    американците между впрочем си имат термин за това да привличаш талантливи маргинали и да ги натурализираш - бустери, плащаш и получаваш каквото нямаш защото те мързи или си некадърен да си го създадеш сам!

    Коментиран от #9

    17:00 13.07.2026

  • 9 Най-добре

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    е цялото първенство да бъде анулирано.
    Фифа в момента е легитимна колкото БФС. А и като прибавиме къде е първенството и кой се обажда наляво надясно направо да закриват фифа.

    17:31 13.07.2026

  • 10 За копейките

    0 0 Отговор
    Англия и Франция са вражески държави, затова ще викат против тях. За Испания не знам. Копейки Испания вражеска ли е?

    18:02 13.07.2026

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