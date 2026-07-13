Три милиона души искат да изхвърлят Аржентина от Мондиал 2026

Неочаквана онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина набира популярност в интернет. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиал 2026, като според организаторите на инициативата вече над 3 милиона души са подкрепили петицията.
Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите и футболните власти. В публикуваното обръщение те изразяват съмнения относно безпристрастността на съдийството и настояват ФИФА да предприеме действия срещу „албиселесте“.
Вълната от недоволство се засили след последните два елиминационни двубоя на Аржентина на шампионата - срещу Египет и Швейцария. Част от феновете и футболните анализатори поставиха под въпрос някои от съдийските решения в тези срещи, като според тях те са били в полза на южноамериканския тим.
Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации ФИФА да разглежда подобно искане или да съществува процедура за изваждане на участник от турнира въз основа на обществена подписка.
Междувременно Аржентина продължава подготовката си за следващото голямо изпитание на първенството - сблъсъкът с Англия, който ще се състои на 15 юли от 22:00 часа българско време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 горките те
Коментиран от #3
16:24 13.07.2026
2 абе да
16:30 13.07.2026
3 Как ще гласуваш като не знаеш английски
До коментар #1 от "горките те":Това да не ти е анкета на Факти
16:31 13.07.2026
4 Меси Балона
16:32 13.07.2026
5 Всички фенове на ПСЖ освиркват Меси
16:36 13.07.2026
6 Подуяне 2914
16:38 13.07.2026
7 ПЪРВО
16:40 13.07.2026
8 ДрайвингПлежър
Те не участват с национален отбор на англичани и французи, а със сборен отбор на Африка!
американците между впрочем си имат термин за това да привличаш талантливи маргинали и да ги натурализираш - бустери, плащаш и получаваш каквото нямаш защото те мързи или си некадърен да си го създадеш сам!
Коментиран от #9
17:00 13.07.2026
9 Най-добре
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":е цялото първенство да бъде анулирано.
Фифа в момента е легитимна колкото БФС. А и като прибавиме къде е първенството и кой се обажда наляво надясно направо да закриват фифа.
17:31 13.07.2026
10 За копейките
18:02 13.07.2026