Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ибрахима Конате: „Това е върхът на футболната ми кариера“

Ибрахима Конате: „Това е върхът на футболната ми кариера“

13 Юли, 2026 14:34 712 4

  • ибрахима конате-
  • реал мадрид-
  • трансфер-
  • ливърпул-
  • френски национал-
  • футбол-
  • новини-
  • пазарна стойност-
  • сошо-
  • рб лайпциг

Звездата с четиригодишен договор в Реал Мадрид

Ибрахима Конате: „Това е върхът на футболната ми кариера“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Френският национал Ибрахима Конате официално се присъедини към Реал Мадрид, след като испанският гранд обяви трансфера на 27-годишния централен защитник на 18 юни. С подписването на четиригодишен контракт, Конате прави решителна крачка към върха на европейския футбол.

В първото си интервю след трансфера, дадено пред известния журналист Фабрицио Романо, Конате не скри вълнението си: „Реал Мадрид е най-великият клуб на планетата. Да облека бялата фланелка е мечта, която носех в сърцето си от дете. Все още не мога да повярвам напълно, че това се случва – ще го осъзная едва когато изляза на терена със символа на клуба.“

Кариерата на Конате започва в школата на Сошо, където през сезон 2016/17 прави първите си стъпки в професионалния футбол. След това талантливият защитник се утвърждава в РБ Лайпциг, където прекарва четири сезона и се превръща в един от най-обещаващите бранители в Бундеслигата. През 2021 година преминава в Ливърпул, където се превръща в ключова фигура за „червените“.

По време на престоя си на „Анфийлд“, Конате записва 183 мача, в които реализира 7 попадения и подава за още 4 гола. След края на сезона, на 31 май, Ливърпул официално обяви раздялата с френския национал. Според данни на Transfermarkt, пазарната стойност на Конате възлиза на внушителните 45 милиона евро.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ливърпул

    5 0 Отговор
    Дано ти потръгне като на Александър Арнолд

    14:47 13.07.2026

  • 2 Класическото име Ибрахим

    5 0 Отговор
    Наполеон кълбета прави в гроба завалията като гледа до какво докарахте една от най-старите държави в Европа.Къде са имена като Жан,Дамиен,Франсоа и т.н.
    Друго си звучи Ибрахим,Муса,Осман ....ехааа мед ми капе на съцето.
    След 10години нищо чудно Айфеловата кула джамия да стане.

    14:51 13.07.2026

  • 3 Феникс

    3 0 Отговор
    Не е за вярване. Отървахме се от тоя, че и пари ни дадоха. Ако използвам актуалната нотификация на ФИФА, от 10 мача Конате са представя на много високо ниво в 1, играе на средно ниво в 3, а в 6 е под всякаква критика, като често прави фатални издънки.

    14:58 13.07.2026

  • 4 Герги

    1 0 Отговор
    Бъркаш опушен,върхът ще бъде в Барселона...ама нямаш данни за там.

    15:44 13.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове