Ибрахима Конате: „Това е върхът на футболната ми кариера“

Френският национал Ибрахима Конате официално се присъедини към Реал Мадрид, след като испанският гранд обяви трансфера на 27-годишния централен защитник на 18 юни. С подписването на четиригодишен контракт, Конате прави решителна крачка към върха на европейския футбол.

В първото си интервю след трансфера, дадено пред известния журналист Фабрицио Романо, Конате не скри вълнението си: „Реал Мадрид е най-великият клуб на планетата. Да облека бялата фланелка е мечта, която носех в сърцето си от дете. Все още не мога да повярвам напълно, че това се случва – ще го осъзная едва когато изляза на терена със символа на клуба.“

Кариерата на Конате започва в школата на Сошо, където през сезон 2016/17 прави първите си стъпки в професионалния футбол. След това талантливият защитник се утвърждава в РБ Лайпциг, където прекарва четири сезона и се превръща в един от най-обещаващите бранители в Бундеслигата. През 2021 година преминава в Ливърпул, където се превръща в ключова фигура за „червените“.

По време на престоя си на „Анфийлд“, Конате записва 183 мача, в които реализира 7 попадения и подава за още 4 гола. След края на сезона, на 31 май, Ливърпул официално обяви раздялата с френския национал. Според данни на Transfermarkt, пазарната стойност на Конате възлиза на внушителните 45 милиона евро.