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Лудогорец официално обяви нов генерален спонсор

Лудогорец официално обяви нов генерален спонсор

13 Юли, 2026 19:59 777 1

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В рамките на партньорството логото на inbet ще бъде на фланелките на първия и втория отбор на 14-кратните шампиони на България

Лудогорец официално обяви нов генерален спонсор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Лудогорец обяви нов генерален спонсор. Това е компанията inbet, съобщиха от клуба.

В рамките на партньорството логото на inbet ще бъде на фланелките на първия и втория отбор на 14-кратните шампиони на България. Брандът ще присъства и на „Хювефарма Арена“ по време на мачовете на отбора в Първа лига, Купата на България и квалификационните кръгове на европейските клубни турнири.

Това е ясен знак за дългосрочните планове на inbet, свързани с подкрепата за футбола в България и активното участие в инициативи, насочени към устойчивото развитие на следващите поколения, които един ден ще мечтаят да покоряват високи спортни върхове.

„inbet има дългосрочна визия за своето развитие и за подкрепата си за българския спорт. В лицето на ПФК „Лудогорец“ откриваме партньор, с когото споделяме еднакви ценности – професионализъм, последователност, новаторски дух и стремеж към лидерство както в страната, така и на международно ниво. Вярваме, че това партньорство ще бъде успешно както на терена, така и извън него. Убедени сме, че то ще постави началото на редица значими инициативи“, заяви Михаил Хаджиев, управител на inbet.

ПФК „Лудогорец“ притежава впечатляваща история, а фактите говорят ясно за огромни възможности и амбиции, съвпадащи напълно с тези на inbet. Отборът от Разград се изкачи в българския футболен елит преди 15 години и още в дебютния си сезон спечели шампионската титла и Купата на България. Петнайсет сезона по-късно в клубната витрина блестят 14 шампионски титли, девет Суперкупи на България и четири купи на страната. Отборът е редовен участник в европейските клубни турнири, като два пъти е стигал до груповата фаза на Шампионската лига и пет пъти е продължавал до елиминациите в Лига Европа.

Заедно с ПФК „Лудогорец“ inbet влиза по категоричен начин във футболния сектор на България и открито заявява своята солидна подкрепа за спорта, затвърждавайки своите лидерски позиции в областта на развлеченията, носещи положителни емоции във всяка една точка на България – както със своите пунктове, така и онлайн.

"Благодарим на inbet за доверието и се надяваме, че слагаме начало на едно успешно партньорство между две компании с лидерски амбиции. Горди сме, че ще работим с успешна компания, която има дългосрочна визия за своето присъствие на пазара и паралелно с това развива активно своята политика за социална отговорност и подкрепа на българския спорт и българските таланти. Споделяме еднакви ценности и нямаме търпение да реализираме всички съвместни проекти", сподели изпълнителният директор на ПФК "Лудогорец 1945" Ангел Петричев.


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