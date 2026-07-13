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Добри новини за Англия преди мача с Аржентина

Добри новини за Англия преди мача с Аржентина

13 Юли, 2026 22:00 629 4

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  • футбол-
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  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Полуфиналът срещу Аржентина е в сряда от 22:00 часа българско време в Атланта

Добри новини за Англия преди мача с Аржентина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Английският национал Нико О'Райли ще бъде на линия за полуфинала на Световното първенство по футбол срещу Аржентина в сряда, въпреки че получи проблем в задната част на бедрото при победата срещу Норвегия, съобщава "Скай Спортс".

21-годишният футболист на Манчестър Сити, който играе като ляв бек за "Трите лъва", отправи жест към резервната скамейка и помоли да бъде заменен в края на второто полувреме. Джед Спенс влезе на негово място малко преди началото на продълженията и помогна на тима си да стигне до крайния успех, дошъл след гол на Джуд Белингам в 93-ата минута.

Според медиите на Острова той не е пострадал сериозно и ще може да участва пълноценно в тренировката на Англия преди полуфиналния сблъсък срещу действащия шампион Аржентина.

От друга страна дефанзивният халф Деклан Райс вече е напълно възстановен от вирусното заболяване, заради което можеше да пропусне двубоя срещу Норвегия. Той все пак изигра едно полувреме и ще се подготвя заедно със съотборниците си преди мача срещу "Албиселесте".

По-късно днес съставът на Томас Тухел ще направи първата си пълна тренировка след четвъртфинала, а няколко играчи ще продължат да бъдат следени за възстановяването си от екстремната горещина и влажност в Маями.

Хари Кейн, Марк Гехи, Джон Стоунс и Елиът Андерсън единствени от титулярите на Англия изиграха пълните 120 минути във Флорида, а днес ще стане ясно в какво състояние се намират.

Полуфиналът срещу Аржентина е в сряда от 22:00 часа българско време в Атланта.


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