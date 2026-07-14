Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Макгрегър спечели над 217 000 долара на секунда въпреки кошмарното завръщане в UFC

Макгрегър спечели над 217 000 долара на секунда въпреки кошмарното завръщане в UFC

14 Юли, 2026 07:27 810 1

  • завръщане-
  • конър макгрегър-
  • ufc-
  • суперзвезда-
  • макс холоуей-
  • ufc 329-
  • т-мобил арена-
  • лас вегас-
  • хонорар

Ирландецът остана в Октагона едва 69 секунди срещу Макс Холоуей, получи тежка контузия, но ще прибере гарантиран хонорар от поне 15 милиона долара

Макгрегър спечели над 217 000 долара на секунда въпреки кошмарното завръщане в UFC - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Дългоочакваното завръщане на Конър Макгрегър в UFC приключи по възможно най-лошия начин. След петгодишно отсъствие ирландската суперзвезда се изправи срещу Макс Холоуей в главния двубой на UFC 329 в „Т-Мобил Арена“ в Лас Вегас, но срещата продължи едва 69 секунди, след като Макгрегър получи тежка контузия в коляното и реферът прекрати мача.

Въпреки разочароващия край, финансовият резултат за бившия шампион е впечатляващ. Според журналиста Ариел Хелвани Макгрегър ще получи гарантиран хонорар от поне 15 милиона долара, без в него да се включват приходите от платените излъчвания (PPV), бонусите и спонсорските договори.

Това означава, че за престоя си в клетката той е спечелил приблизително 217 391 долара на секунда – една от най-впечатляващите суми в историята на UFC.

Бъдещето на 37-годишния ирландец обаче остава под сериозна въпросителна. По договор той има още един двубой в организацията, планиран за април 2027 година, но тежката травма може да отложи или дори да провали окончателно тези планове.

След мача Макгрегър категорично отхвърли слуховете, че е влязъл в Октагона с предварителна контузия.

„Психически съм съсипан. Напълно съкрушен съм. Нямах никакви контузии преди мача. През целия лагер и дори в съблекалнята ритах, скачах и тренирах без никакви проблеми. Това се случи от нищото. В момента преживявам истински ад, но няма да се предам. Утре ще отида на църква. Ще преодолея това. Нищо няма да ме спре. Ще се завърна“, заяви емоционално Макгрегър.

I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face…

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    0 0 Отговор
    Ще понакуцва известно време, но за толкова пари си струва.
    ,,Не е луд който яде баницата."
    Светът е полудял

    08:23 14.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове