Макгрегър спечели над 217 000 долара на секунда въпреки кошмарното завръщане в UFC

Дългоочакваното завръщане на Конър Макгрегър в UFC приключи по възможно най-лошия начин. След петгодишно отсъствие ирландската суперзвезда се изправи срещу Макс Холоуей в главния двубой на UFC 329 в „Т-Мобил Арена“ в Лас Вегас, но срещата продължи едва 69 секунди, след като Макгрегър получи тежка контузия в коляното и реферът прекрати мача.

Въпреки разочароващия край, финансовият резултат за бившия шампион е впечатляващ. Според журналиста Ариел Хелвани Макгрегър ще получи гарантиран хонорар от поне 15 милиона долара, без в него да се включват приходите от платените излъчвания (PPV), бонусите и спонсорските договори.

Това означава, че за престоя си в клетката той е спечелил приблизително 217 391 долара на секунда – една от най-впечатляващите суми в историята на UFC.

Бъдещето на 37-годишния ирландец обаче остава под сериозна въпросителна. По договор той има още един двубой в организацията, планиран за април 2027 година, но тежката травма може да отложи или дори да провали окончателно тези планове.

След мача Макгрегър категорично отхвърли слуховете, че е влязъл в Октагона с предварителна контузия.

„Психически съм съсипан. Напълно съкрушен съм. Нямах никакви контузии преди мача. През целия лагер и дори в съблекалнята ритах, скачах и тренирах без никакви проблеми. Това се случи от нищото. В момента преживявам истински ад, но няма да се предам. Утре ще отида на църква. Ще преодолея това. Нищо няма да ме спре. Ще се завърна“, заяви емоционално Макгрегър.

I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face…