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Дидие Дешан: „Испания е фаворит, но ние сме готови за предизвикателството“

Дидие Дешан: „Испания е фаворит, но ние сме готови за предизвикателството“

14 Юли, 2026 12:33 486 1

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  • дидие дешан

Очаква се зрелищен сблъсък между „петлите“ и „ла фурия роха“

Дидие Дешан: „Испания е фаворит, но ние сме готови за предизвикателството“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната сцена в Далас се подготвя за истински спектакъл, където Франция и Испания ще премерят сили в полуфинал на Световното първенство, който обещава да бъде изпълнен с емоции, напрежение и майсторство. Въпреки че „петлите“ са водачи в световната ранглиста и до момента не познават вкуса на поражението в турнира, селекционерът Дидие Дешан не крие уважението си към испанския тим, определяйки го като фаворит в предстоящия двубой.

На пресконференцията преди големия мач, Дешан подчерта, че испанците са демонстрирали впечатляваща форма след колебливия старт срещу Кабо Верде. „Забравете първия им мач – оттогава Испания показа защо е сред най-силните. Те умеят да атакуват и да се защитават отлично, а допуснатият само един гол е доказателство за това. Очаквам двубой, изпълнен с динамика и красив футбол“, сподели френският наставник.

Една от големите заплахи за Франция е звездата на Испания – Ламин Ямал. Въпреки това, защитникът Ибрахима Конате е категоричен, че не трябва да се подценява колективната сила на „ла фурия роха“. „Не можем да се съсредоточим само върху един играч. Испания разполага с цял арсенал от таланти, които могат да ни изненадат“, заяви Конате.

Миналото лято испанците надделяха драматично с 5:4 над Франция в Лигата на нациите, а на Евро 2024 отново излязоха победители с 2:1. Въпреки тези резултати, Дешан е категоричен, че настоящият състав е различен и е готов да напише нова страница в историята. „Всяка среща е ново предизвикателство. Играчите се променят, формата също. Важното е какво ще покажем сега“, коментира той.

Добра новина за френските фенове е възстановяването на Орелиен Чуамени. Халфът на Реал Мадрид пропусна последните два мача заради травма, но вече е на разположение на Дешан. „Рискът в предишния двубой беше твърде голям, но сега състоянието му е значително по-добро. Не е напълно възстановен, но е готов да помогне“, разкри селекционерът.

Дешан не пропусна да отбележи, че способността на Франция да се адаптира към различни съперници е основен фактор за постоянството на отбора. „Футболът е игра на нюанси и изненади. Подготовката до най-малкия детайл и гъвкавостта са нашите силни страни“, заключи той.


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  • 1 ла фурия Роха е

    0 0 Отговор
    новият стар Световен шампион, а моят любимец Кукурея ще развинти от финтове бранителите на Франция в деня на националния им празник.

    12:52 14.07.2026

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