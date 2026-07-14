Впечатляваща статистика на Франция притеснява Испания

Испания е изправена пред огромно предизвикателство на полуфиналите на Мондиал 2026, излизайки днес срещу Франция. Залогът е не само завръщане на финал за първи път от 16 години и едва второ в историята на тима, но и сблъсък с един от най-силните отбори в турнира - този на Дидие Дешан, смятана от мнозина за основен фаворит за титлата заради качеството на играта и убедителните си резултати.

Освен срещу французите, Испания ще трябва да се изправи и срещу една впечатляваща статистика.

От полуфинала на Световното първенство през 1958 г. насам само Германия е успявала да елиминира Франция в директните елиминации на Мондиал. Това подчертава изключителното постоянство на „петлите“ в решаващите фази на турнира през последните близо седем десетилетия.

Статистиката е още по-впечатляваща, ако се разгледа периодът от 1982 г. насам. В 21 елиминационни мача Франция се е изправяла срещу 15 различни съперника, но единствено Германия е успявала да прекрати участието ѝ.

Първата такава загуба идва на полуфинала на Световното първенство в Испания през 1982 г., когато ФРГ печели след драматично 3:3 и изпълнение на дузпи. Четири години по-късно, на Мондиал 1986 в Мексико, германците отново елиминират Франция – този път с 2:0. Третият подобен случай е четвъртфиналът на Световното първенство в Бразилия през 2014 г., когато гол на Матс Хумелс носи победата на Германия с 1:0.

Преди началото на тази серия Франция е отпадала още три пъти в елиминациите на Световно първенство – от Австрия през 1934 г. (3:2), от Италия през 1938 г. (3:1) и от Бразилия на полуфинала през 1958 г. (5:2).

Общо Франция е елиминирана шест пъти в директните фази на Мондиал. Любопитното е, че с изключение на загубата от Австрия през 1934 г., всички останали поражения са от отбори, които впоследствие достигат до финала. Италия става световен шампион през 1938 г., Бразилия печели титлата през 1958 г., а Германия триумфира през 2014 г. Освен това германците, които елиминират Франция през 1982 и 1986 г., достигат до финала и в двата турнира, макар да остават със сребърните медали.

От 1982 г. насам Франция е елиминирала в директните фази на Световното първенство отбори като Италия, Бразилия, Парагвай, Хърватия, Испания, Португалия, Нигерия, Аржентина, Уругвай, Белгия, Полша, Англия, Мароко и Швеция.

Само три пъти през този период "петлите" са отпадали – и всеки път техен палач е Германия. Именно тази традиция прави задачата на Испания още по-трудна в битката за място на финала.

Трябва да отбележим, че Франция не играе на Мондиал 1994, защото в квалификациите отпада от България.