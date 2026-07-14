Септември София продава Бертран Фурие в Русия

Бертран Фурие, нападателят, който се превърна в ключова фигура за Септември (София), е на прага на ново предизвикателство в своята футболна кариера. Според информация на руското издание „Спорт-експрес“, цитирана от БТА, 28-годишният французин е постигнал договорка с Урал (Екатеринбург) и съвсем скоро ще се присъедини към отбора от руската Премиер лига.

След интензивни преговори между двата клуба, трансферът на Фурие е в заключителна фаза. Очаква се нападателят да подпише двугодишен контракт с руския тим, като това ще бъде първото му участие в руското първенство. Фурие, който впечатли с изявите си в българската efbet Лига, ще има възможност да демонстрира таланта си на още по-високо ниво.

През изминалия сезон Фурие изигра 37 срещи с екипа на Септември и реализира 14 попадения – постижение, което не остана незабелязано от скаутите на Урал. По данни на Transfermarkt, пазарната стойност на нападателя възлиза на 800 000 евро, което го нарежда сред най-ценните футболисти в състава на софийския клуб.

С този трансфер Бертран Фурие ще има възможност да се докаже на руската сцена и да издигне още повече своята кариера.