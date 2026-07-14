Звездна раздяла дни преди полуфинала на Световното

Испанската футболна звезда Феран Торес и популярната инфлуенсърка Мартина Хънтър вече не са двойка. Те са сложили край на връзката си броени дни преди полуфинала на Световното първенство срещу Франция.

Феран и Марта от дълго време бяха заедно и редовно бяха засичани на романтични почивки в луксозния курорт Ибиса, но отношенията им приключиха в най-напрегнатия за нападателя момент.

Информацията бе потвърдена от испанския журналист Хави де Ойос.

Той разкри, че 26-годишният ас на Барселона в момента е напълно концентриран върху Мондиала.

„Разговарях с хора, близки до двамата, и те потвърдиха, че романсът е приключил, поне засега. Феран в момента се наслаждава на това, че е необвързан на Световното първенство“, заяви репортерът, разкривайки новия статус на играча.

Макар че нито футболистът, нито Хънтър са направили официално изявление, феновете бързо забелязаха красноречив знак в социалните мрежи.

Двамата официално спряха да се следват в социалните мрежи.