Скочиха на съдията на Англия - Аржентина

ФИФА официално обяви съдийската бригада за полуфинала на Мондиал 2026 между Англия и Аржентина, който ще се проведе в сряда.

Двубоят, който е първи между тези две нации от приятелска среща през ноември 2005 г., ще бъде ръководен от американския съдия Исмаил Елфат.

Новината за неговото назначение обаче предизвика незабавна и остра негативна реакция сред футболните фенове в социалните мрежи, повдигайки сериозни въпроси относно съдийския избор за един от най-значимите мачове в турнира.

В платформите като X (бивш Twitter) се разрази буря от коментари, като мнозина изразиха дълбоко притеснение и недоверие към избора на Елфат.

Основната критика беше насочена към предишно негово съдийство, по-специално на мача Испания - Уругвай на тазгодишното Световно първенство. Феновете припомниха, че Елфат е „оставил уругвайците безкрайно да ритат и фаулират испанците, без да покаже нито един картон до 80-ата минута“.

Един от коментарите гласеше: „Значи, казвате ми, че реферът, който остави уругвайците безкрайно да ритат и фаулират испанците в техния мач, без да покаже нито един картон до 80-ата минута, ръководи полуфинал? Да, Англия, вие сте обречени…“

Други изразиха съмнения относно опита му, твърдейки: „Трябваше да има рефер, който познава играчите и от двата отбора. Не рефер, който влиза без представа.“

Трети фен добави: „Какво глупаво и безразсъдно решение. Рефер, който е свикнал с нисък стандарт (професионален футбол в САЩ), ръководи полуфинал? Нелепо. Най-добрите рефери в света са европейски, тъй като съдийстват в най-добрите лиги. ФИФА наистина се управлява от идиоти.“

Съдийската бригада на мача включва още сънародниците на Елфат, Кори Паркър и Кайл Аткинс, като асистент-съдии, а четвърти съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани, подпомаган от резервния асистент Даниеле Биндони.

Елфат, роден в Мароко, но натурализиран гражданин на САЩ от 2001 г., притежава опит от Мейджър Лийг Сокър (от 2012 г.) и е в списъка на ФИФА от 2016 г. Той е бил четвърти съдия на финала на Световното първенство през 2022 г. (спечелен от Аржентина) и е ръководил няколко мача на тазгодишния Мондиал, включително Нидерландия - Япония (2:2), Испания - Уругвай и Норвегия - Бразилия (2:1).

Двубоят между Англия и Аржентина е натоварен с богата история на съперничество, включително емблематични срещи като „Божията ръка“ на Марадона през 1986 г. и победата на Англия с гол на Дейвид Бекъм от дузпа през 2002 г.

Футболните фенове очакват истинско зрелище в сряда след 22:00 часа.