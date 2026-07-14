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Скочиха на съдията на Англия - Аржентина

Скочиха на съдията на Англия - Аржентина

14 Юли, 2026 16:30 827 5

  • англия-
  • аржентина-
  • съдия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Да, Англия, вие сте обречени…

Скочиха на съдията на Англия - Аржентина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ФИФА официално обяви съдийската бригада за полуфинала на Мондиал 2026 между Англия и Аржентина, който ще се проведе в сряда.

Двубоят, който е първи между тези две нации от приятелска среща през ноември 2005 г., ще бъде ръководен от американския съдия Исмаил Елфат.

Новината за неговото назначение обаче предизвика незабавна и остра негативна реакция сред футболните фенове в социалните мрежи, повдигайки сериозни въпроси относно съдийския избор за един от най-значимите мачове в турнира.

В платформите като X (бивш Twitter) се разрази буря от коментари, като мнозина изразиха дълбоко притеснение и недоверие към избора на Елфат.

Основната критика беше насочена към предишно негово съдийство, по-специално на мача Испания - Уругвай на тазгодишното Световно първенство. Феновете припомниха, че Елфат е „оставил уругвайците безкрайно да ритат и фаулират испанците, без да покаже нито един картон до 80-ата минута“.

Един от коментарите гласеше: „Значи, казвате ми, че реферът, който остави уругвайците безкрайно да ритат и фаулират испанците в техния мач, без да покаже нито един картон до 80-ата минута, ръководи полуфинал? Да, Англия, вие сте обречени…“

Други изразиха съмнения относно опита му, твърдейки: „Трябваше да има рефер, който познава играчите и от двата отбора. Не рефер, който влиза без представа.“

Трети фен добави: „Какво глупаво и безразсъдно решение. Рефер, който е свикнал с нисък стандарт (професионален футбол в САЩ), ръководи полуфинал? Нелепо. Най-добрите рефери в света са европейски, тъй като съдийстват в най-добрите лиги. ФИФА наистина се управлява от идиоти.“

Съдийската бригада на мача включва още сънародниците на Елфат, Кори Паркър и Кайл Аткинс, като асистент-съдии, а четвърти съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани, подпомаган от резервния асистент Даниеле Биндони.

Елфат, роден в Мароко, но натурализиран гражданин на САЩ от 2001 г., притежава опит от Мейджър Лийг Сокър (от 2012 г.) и е в списъка на ФИФА от 2016 г. Той е бил четвърти съдия на финала на Световното първенство през 2022 г. (спечелен от Аржентина) и е ръководил няколко мача на тазгодишния Мондиал, включително Нидерландия - Япония (2:2), Испания - Уругвай и Норвегия - Бразилия (2:1).

Двубоят между Англия и Аржентина е натоварен с богата история на съперничество, включително емблематични срещи като „Божията ръка“ на Марадона през 1986 г. и победата на Англия с гол на Дейвид Бекъм от дузпа през 2002 г.

Футболните фенове очакват истинско зрелище в сряда след 22:00 часа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 помня го този ишмаил

    3 0 Отговор
    пълен нещастник, свири против европейските отбори.
    И не беше само мача на Испания.

    16:34 14.07.2026

  • 2 БРАВО

    4 5 Отговор
    С кеф ще гледам как Англия губи от Аржентина с помощ от рефера, че да им е още по-гадно. На финала, ако ще и да падат, стига им толкова бутане. Важното е на наглосаксонците да им е гадно.

    16:36 14.07.2026

  • 3 Тома

    3 1 Отговор
    Ега си американеца Исмаил.

    Коментиран от #5

    16:42 14.07.2026

  • 4 Разбирач

    4 1 Отговор
    Двата най - бутани отбора. Сега Фифа си има предпочитания.

    16:43 14.07.2026

  • 5 Лапти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Ега си руснака Кадиров.

    17:14 14.07.2026

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