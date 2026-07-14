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Андреа Пирло – фаворит за кормилото на „Скуадра адзура“

Андреа Пирло – фаворит за кормилото на „Скуадра адзура“

14 Юли, 2026 15:02 484 0

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  • италианската футболна федерация-
  • паоло малдини

Легендарният полузащитник е на крачка от треньорския пост на Италия

Андреа Пирло – фаворит за кормилото на „Скуадра адзура“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните плеймейкъри в историята на Италия - Андреа Пирло, се очертава като основен претендент за селекционер на националния отбор. Според авторитетното издание „Гадзета дело спорт“, 47-годишният бивш ас на Ювентус и Милан е фаворитът на ръководството на Италианската футболна федерация.

Техническият директор Паоло Малдини, заедно със своя доверен съветник Леонардо, са категорични – Пирло притежава харизмата, опита и стратегическото мислене, които могат да върнат „Скуадра адзура“ на върха на световния футбол. След разочароващите резултати в последните години, федерацията търси свежа енергия и нова идентичност за четирикратните световни шампиони.

Въпреки че имената на Пеп Гуардиола, Антонио Конте и Роберто Манчини също се спрягат за престижния пост, изглежда, че Пирло е с една крачка пред останалите. Очаква се до края на седмицата новото ръководство на федерацията да излезе с официална препоръка към президента на FIGC Джовани Малаго, който ще вземе окончателното решение.

След като окачи бутонките, Андреа Пирло не се откъсна от футбола. Той вече има опит начело на Ювентус, Фатих Карагюмрук и Сампдория, а от лятото на 2025 г. води амбициозния Дубай Юнайтед.


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