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БФС, ММС и представители на Барселона проведоха работна среща

БФС, ММС и представители на Барселона проведоха работна среща

14 Юли, 2026 13:48 462 2

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  • андрей петров

По време на събитието бяха обсъдени възможности за потенциално сътрудничество

БФС, ММС и представители на Барселона проведоха работна среща - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Национална футболна база” в Бояна се проведе работна среща между представители на Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта и ФК Барселона. По време на събитието бяха обсъдени възможности за потенциално сътрудничество с испанския гранд и обмен на добри практики.

В началото изпълнителният директор на БФС Андрей Петров запозна гостите с различни аспекти от футболната екосистема в България, след което Лъчезар Димов, директор “Развитие на детско-юношески футбол” в централата, се спря по-подробно на ключови проекти от 4-годишната стратегия за развитие като “Мисия Талант” и партньорството с Double Pass за категоризацията на елитни школи, както и Академия БФС.

Сред представителите на ФК Барселона бяха Марк Бруиш, директор “Глобални партньорства” в испанския гранд, Бени Мегрели, глобален директор на Академия “Барселона”, както и Карлес Паласин, директор “Глобално бизнес развитие” на Академия “Барселона”.

Министерството на младежта и спорта бе представено на срещата от Милен Нинов, директор на дирекция “Спорт за високи постижения”, и Мартина Динкова, експерт от дирекция “Европейски програми, проекти и международно сътрудничество”.

“Диалогът, който имахме по време на днешната среща, беше изключително полезен и конструктивен. Бяха обсъдени различни възможности за сътрудничество с колегите от ФК Барселона, което да допринесе за цялостното развитие на футболната екосистема в България”, заяви след края на събитието изпълнителният директор на БФС Андрей Петров.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 CuгaнuнСдиплом

    1 0 Отговор
    Циркаджии!Барабар с инджинерина!

    15:02 14.07.2026

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