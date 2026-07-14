Халф на "петлите": Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

Френският халф Уарен Заир-Емери е категоричен, че Франция не се страхува преди полуфинала срещу Испания на Световното първенство по футбол.

„Не знам какво си мислят испанците. Ние сме Франция и не се страхуваме от никого. Те са фокусирани само върху себе си. Могат да казват разни неща, но това не постига нищо. Мачът не се играе в социалните мрежи или в медиите, а на терена утре. Честно казано, не чета какво казват. Казаха същото и преди мача срещу ПСЖ. Мислим само за себе си, за мача, а не за изявленията на други хора“, цитира Mundo Deportivo думите на Заир-Емери.

Говорейки за Ямал, французинът отбеляза, че не си струва да се фокусират само върху един човек.

„Футболът е отборна игра, а Испания е страхотен отбор. Ние също сме. Ламин е много добър: може да дриблира, много е бърз... Но преди да говорим за Ламин, трябва да поговорим за целия испански отбор“, добави той.

Мачът между Франция и Испания ще се проведе във вторник, 14 юли, на стадион AT&T в Арлингтън, САЩ.