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Халф на "петлите": Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

Халф на "петлите": Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

14 Юли, 2026 17:00 548 5

  • уарен заир-емери-
  • франция-
  • футбол-
  • испания-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Мачът не се играе в социалните мрежи или в медиите, а на терена утре

Халф на "петлите": Ние сме Франция и не се страхуваме от никого - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският халф Уарен Заир-Емери е категоричен, че Франция не се страхува преди полуфинала срещу Испания на Световното първенство по футбол.

„Не знам какво си мислят испанците. Ние сме Франция и не се страхуваме от никого. Те са фокусирани само върху себе си. Могат да казват разни неща, но това не постига нищо. Мачът не се играе в социалните мрежи или в медиите, а на терена утре. Честно казано, не чета какво казват. Казаха същото и преди мача срещу ПСЖ. Мислим само за себе си, за мача, а не за изявленията на други хора“, цитира Mundo Deportivo думите на Заир-Емери.

Говорейки за Ямал, французинът отбеляза, че не си струва да се фокусират само върху един човек.

„Футболът е отборна игра, а Испания е страхотен отбор. Ние също сме. Ламин е много добър: може да дриблира, много е бърз... Но преди да говорим за Ламин, трябва да поговорим за целия испански отбор“, добави той.

Мачът между Франция и Испания ще се проведе във вторник, 14 юли, на стадион AT&T в Арлингтън, САЩ.


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  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 0 Отговор
    Астиномията Британците и Гръцкото правителство ще ме оперират в болницата на Атина и ще ме направят Жена ще ми сменят пола в Женски
    И Френските големи патки ще ме порят като риба в Париж

    17:06 14.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Те и батковците му викаха, че ще прегазят България и са на Световното в САЩ за 1994-та, ама гледаха мачовете по тАлАвизоро ❗
    Ама откъде да знае момчето, то едва ли е било родено тогава ❗

    17:09 14.07.2026

  • 3 в отбора на петлите

    4 0 Отговор
    има ли французи

    Коментиран от #4, #5

    17:42 14.07.2026

  • 4 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "в отбора на петлите":

    Има , ама само по паспорт.

    18:33 14.07.2026

  • 5 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "в отбора на петлите":

    Има разбира се, Дидие Дешан!

    18:40 14.07.2026

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