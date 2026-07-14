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Шеф на Лудогорец: Не сме се е предали, миналият сезон беше катастрофа

Шеф на Лудогорец: Не сме се е предали, миналият сезон беше катастрофа

14 Юли, 2026 18:29 316 1

  • лудогорец-
  • ангел петричев-
  • футбол

През последния месец и половина бяхме критикувани за мълчанието, което имаше от нашия клуб

Шеф на Лудогорец: Не сме се е предали, миналият сезон беше катастрофа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев окачестви миналия сезон, в който приключи доминацията на "орлите", като катастрофа. Той призна, че след назначението на Томас Райс за нов треньор, в Разград започва и селекцията, която обаче няма да е мащабна.

„През последния месец и половина бяхме критикувани за мълчанието, което имаше от нашия клуб. Аз обаче имам привилегията да бъда журналист дълги години. Медийно внимание се търси, когато имаш какво да кажеш. Не е проява на добър вкус да даваш интервюта наляво и надясно, когато не си завършил започнатите проекти. След катастрофата от миналия сезон, имахме нужда от време да започнем да си подреждаме къщичката. Както се казва – нов сезон, нов късмет. В този период ние не сме се крили. Най-задаваният въпрос беше кой ще бъде треньор. Това е г-н Райс, приветствам го в нашия клуб. Привествам го в Лудогорец. Той е човек, който се ползва с голямо уважение в Първа Бундеслига и Суперлигата на Турция. Преценихме, че той е точният човек и сме щастливи, че той идва при нас. Това недвусмислено показва, че Лудогорец не се е предал, имаме енергията и волята, да се върнем на правилния път. Колко време ще отнеме това, ще видим. Дано нещата се случат максимално бързо. Надявам се, че този труден период е зад гърба ни“, започна Петричев.

„Треньорският въпрос беше най-важен за нас. Това е най-важният човек в отбора. Целият облик и успехите зависят от неговата работа. След като имаме треньор, ще има и селекция. На нас не ни е необходима мащабна селекция. И в момента разполага с най-класните футболисти в България. Не сме опрени в стената. Трябва да намерим точните хора и тези, които г-н Райс сметне, че са му необходими. Скаутското звено работи неуморно в последните 6 месеца. Пропътували са хиляди километри. Винаги се борим за първата опция в нашия списък, но някои хора не са по нашия джоб“, добави Петричев.

„След подобен провал е нормално да си направим самооценка. Аз се извинявам от името на спортния директор Георги Караманджуков, който трябваше да присъства на пресконференцията. Ако е възможно, не трябва да повтаряме грешките си. Някои от тях са субективни, а други – обективни. Но все пак трябва да отбележим, че през последните две зими нямахме време за истинска подготовка. Изиграхме 120 мача в този период. Появиха се контузии и основни играчи липсваха в първенството. Ние никога не сме се крили и във всеки един момент сме готови за неудобни въпроси“, каза още изпълнителният директор на Лудогорец.

„Със Станимир Стилов имаме отлични отношения. Имаме връзки с него, но когато става дума за работа, предпочитам да не разкривам подробности. Г-н Райс е познато име и на доста българи, с които той е бил съотборник. Когато сме правили нашето проучване, сме използвали много канали“, заяви Петричев

„Искам да пожелая успех на останалите български отбори, които играят в Европа. Дано стигнат до основната фаза на европейските турнири. Това ще е добре за българския футбол. Дано имаме два, три ли дори четири тима там. Тогава усещането ще е съвсем различно“, заяви директорът.

„Искам да благодаря на всички наши фенове. В този период отсяхме доста неща, видяхме кои са ни истински приятели и кои са „приятели“. Благодаря на всички, които бяха на стадиона в баража с Локомотив Пловдив. Дано се видим на стадиона и да подкрепим г-н Райс и отбора. Дано още този сезон на нашия стадион се изиграят големи мачове“, завърши Петричев.


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