Левски ще вземе колосална сума, ако влезе в основната фаза на Шампионската лига

В Шампионсакта лига парите стават все повече. 36-те отбора, които ще вземат участие в основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир, ще се разпределят близо 2,5 млрд. евро. Всеки клуб, който достигне до основния етап на състезанието, ще получи 18,62 млн. евро.

Победата ще носи 2,1 млн. евро, а равенството - 700 000 евро.

На всеки клуб достигнал до плейофите преди осминафиналите УЕФА ще даде 1 млн. евро, а за всеки осминафиналист в надпреварата са предвидени 11 млн. Класирането за финала носи по 18,5 млн. на финалистите, а победителят в Шампионската лига ще получи чек на стойност 6,5 млн.

Българският шампион - Левски, вече стартира в квалификациите. "Сините" завършиха 1:1 при гостуването си на Борац (Баня Лука), като тази вечер е раваншът на "Герена".