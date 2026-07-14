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Левски ще вземе колосална сума, ако влезе в основната фаза на Шампионската лига

Левски ще вземе колосална сума, ако влезе в основната фаза на Шампионската лига

14 Юли, 2026 18:00 626 4

  • левски-
  • футбол-
  • шампионска лига

Всеки клуб, който достигне до основния етап на състезанието, ще получи 18,62 млн. евро

Левски ще вземе колосална сума, ако влезе в основната фаза на Шампионската лига - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Шампионсакта лига парите стават все повече. 36-те отбора, които ще вземат участие в основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир, ще се разпределят близо 2,5 млрд. евро. Всеки клуб, който достигне до основния етап на състезанието, ще получи 18,62 млн. евро.

Победата ще носи 2,1 млн. евро, а равенството - 700 000 евро.

На всеки клуб достигнал до плейофите преди осминафиналите УЕФА ще даде 1 млн. евро, а за всеки осминафиналист в надпреварата са предвидени 11 млн. Класирането за финала носи по 18,5 млн. на финалистите, а победителят в Шампионската лига ще получи чек на стойност 6,5 млн.

Българският шампион - Левски, вече стартира в квалификациите. "Сините" завършиха 1:1 при гостуването си на Борац (Баня Лука), като тази вечер е раваншът на "Герена".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 пешо

    8 1 Отговор
    те да минат първия кръг

    18:06 14.07.2026

  • 2 Новината е

    5 0 Отговор
    Левски няма да вземе колосална сума, ако отпадне от основната фаза на Шампионската лига.

    18:12 14.07.2026

  • 3 ДПС Подуяне 1914

    4 1 Отговор
    Всяка сума е колосална за говедата

    18:17 14.07.2026

  • 4 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Демек, нема да земат нищо.

    18:40 14.07.2026

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