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Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон заради Световното

Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон заради Световното

14 Юли, 2026 17:30 513 0

  • дерой дуарте-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Както е известно, отборът му достигна до елиминациите на Мондиал 2026, където отпадна от Аржентина след продължения

Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон заради Световното - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лудогорец няма да може да разчита на един от основните си футболисти за старта на новия сезон. Става въпрос за полузащитника Дерой Дуарте, който ще пропусне първите мачове, тъй като ще получи по-дълга почивка заради участието си на Световното първенство с Кабо Верде.

Както е известно, отборът му достигна до елиминациите на Мондиал 2026, където отпадна от Аржентина след продължения. Един от головете при загубата с 2:3 от "гаучосите" беше реализиран именно от халфа на разградчани.

"Дуарте изигра едно много добро Световно. Сега му даваме малко време да се възстанови. В първите мачове той няма да бъде включен. След това ще видим в каква форма е. Искаме да го подготвим колкото се може по-бързо да е готов за игра", каза новият наставник на Лудогорец Томас Райс.


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