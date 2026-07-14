Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон заради Световното

Лудогорец няма да може да разчита на един от основните си футболисти за старта на новия сезон. Става въпрос за полузащитника Дерой Дуарте, който ще пропусне първите мачове, тъй като ще получи по-дълга почивка заради участието си на Световното първенство с Кабо Верде.

Както е известно, отборът му достигна до елиминациите на Мондиал 2026, където отпадна от Аржентина след продължения. Един от головете при загубата с 2:3 от "гаучосите" беше реализиран именно от халфа на разградчани.

"Дуарте изигра едно много добро Световно. Сега му даваме малко време да се възстанови. В първите мачове той няма да бъде включен. След това ще видим в каква форма е. Искаме да го подготвим колкото се може по-бързо да е готов за игра", каза новият наставник на Лудогорец Томас Райс.